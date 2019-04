Szijjártó Péter: Nem a migráció szervezésével kell foglalkozni, hanem a visszatelepítéssel

A kormány célja, hogy 2030-ra Magyarország az Európai Unió öt legversenyképesebb országa között legyen – mondta Vitályos Eszter fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár a Magyar Nemzetnek. A legfrissebb adatok szerint már 1 millió 150 ezren támogatják aláírásukkal Orbán Viktor hétpontos programját a bevándorlás megállítására - mondta Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója. A Demokratikus Koalíció csalás miatt feljelenti Orbán Viktor miniszterelnököt, miután Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a múlt héten azt mondta, hogy ebben a kormányzati ciklusban nem lesznek egyéni nyugdíjszámlák. A Fidesz szerint a szocialisták kormányzásuk alatt még az otthonteremtés reményét is elvették a fiataloktól és a magyar családoktól. Az egészségügyi kiadások jelentős emelését szorgalmazta Lukács László György, a Jobbik országgyűlési képviselője, a párt egészségpolitikusa. Jávor Benedek, az MSZP-Párbeszéd EP-képviselőjelöltje azt állítja, hogy a magyar kormány 2014-ben törvénysértő módon kötötte meg a paksi atomerőmű bővítéséről szóló szerződést: a politikus a megállapodás felmondására szólította fel a kabinetet. Nemzeti egység kialakítását szorgalmazta a devizahitel-károsultak segítése érdekében Csárdi Antal, az LMP országgyűlési képviselője. Letette esküjét Csáki Marianna, a Mi Hazánk Mozgalom által a Nemzeti Választási Bizottságba delegált tag az Országházban. Magyarország vetőmag ágazata évente 180-190 milliárd forint értékű árut állít elő, ennek fele exportra kerül, emellett a piaci bővülés azt mutatja, hogy a vetőmag feldolgozó- és tárolókapacitás bővítésének van jövője - mondta Nagy István agrárminiszter. A nyugalom és a rend az értékteremtés alapja, a rendőrség eredményes munkája nélkül nem tud fejlődni a közösség - hangsúlyozta Pintér Sándor belügyminiszter Karcagon, ahol felavatta a rendőrkapitányság új épületét. Augusztustól életbe léphet az éjszakai repülés tilalma - jelentette be a főpolgármester a Légi közlekedési és Repülőipari Tanács ülését lezáró sajtótájékoztatón. Tarlós István azt mondta: a tilalom éjféltől hajnali 5-ig lesz érvényben. A pénzügyi tudatosságot fejlesztő stratégiához kapcsolódva a Pénzügyminisztérium lakossági tájékoztató és szolgáltató honlapot indított Okosan a pénzzel! címen. Egyre többen vesznek fel nagyobb összegű személyi kölcsönt – írja a Netrisk.hu. A mostani hitelek 16 százalékkal meghaladják a tavaly ilyenkor mért 1,28 millió forintos átlagot. Szeptembertől kötelező lesz a bárányhimlő elleni védőoltás - jelentette be Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár. A Napszállta című filmjéért Nemes Jeles László vehette át a legjobb rendezőnek járó díjat a Pekingi Nemzetközi Filmfesztiválon - közölte a Magyar Nemzeti Filmalap. Kazahsztánba utazott Orbán Viktor. A kormányfő kazah kollégájával és az ázsiai ország elnökével folytat megbeszélést. A miniszterelnök ezután Kínába utazik, a világ legnagyobb gazdasági programjának világtalálkozójára. A magyar kormány továbbra is az ukrán-magyar kapcsolatok fejlesztésén fog munkálkodni és ebben számít a Volodimir Zelenszkijjel való együttműködésre is - írta Orbán Viktor miniszterelnök Ukrajna megválasztott elnökének címzett gratuláló levelében. A nemzetközi közösségnek, benne az Európai Unióval és az ENSZ-szel nem a migráció szervezésével és ösztönzésével kellene foglalkoznia, hanem az otthonaikat elhagyó milliók visszatelepítésével - hangsúlyozta Szijjártó Péter New Yorkban. A magyar kormány 9 millió forint gyorssegélyt ajánl fel a Srí Lankán elkövetett merényletek súlyosan sérült túlélőinek és az árván maradt gyerekeknek - jelentette be Azbej Tristan államtitkár. 321-re emelkedett a halottak száma és több mint 500-an megsebesültek a Srí Lanka-i templomokat és szállodákat ért robbantásos merényletekben. Az Iszlám Állam jelentkezett a Srí Lanka-i merényletek elkövetőjeként. A terrorszervezet egyelőre semmilyen bizonyítékkal nem támasztotta alá, hogy ők hajtották volna végre a támadásokat. A merényleteket bosszúból követték el, válaszul az új-zélandi, christchurchi mecsetekben rendezett tömegmészárlásért, ahol 50 muzulmánt öltek meg - jelentette ki a védelmi miniszter helyettese Srí Lankán. Már 40 gyanúsítottat vettek őrizetbe a Srí Lanka-i hatóságok a vasárnapi robbantássorozattal összefüggésben. Az országban szükségállapotot rendeltek el és nemzeti gyásznapot hirdettek. Újabb merényletek lehetségesek, miután több szélsőséges továbbra is szökésben van - figyelmeztetett a Srí Lanka-i kormányfő. Horogkeresztekkel firkálták össze Magyarország belgrádi nagykövetségének épületét tegnap éjszaka, a diplomáciai képviselet dolgozói a falfirkát már letakarították, és feljelentést tettek ismeretlen tettes ellen. Felmentette a román legfelsőbb bíróság Calin Popescu Tariceanu szenátusi elnököt, akit 2016-ban hamis tanúzás és bűnpártolás vádjával állított bíróság elé a korrupcióellenes ügyészség. Több mint két év alatt ezernél is kevesebb Németországba menekült szíriai állampolgár kért kormányzati támogatást az önkéntes hazatéréshez - írja a Der Tagesspiegel című német lap. A ciprusi hatóságok 39 embert tartóztattak fel, akik a szigetország északi, török megszállás alatt álló részéről próbáltak meg illegálisan bejutni az Európai Unióba. Párizsi vizsgálóbírók elrendelték, hogy büntetőbíróság elé kell állnia Francois Fillon volt francia kormányfőnek és feleségének korrupciós ügyekben - értesült az AFP hírügynökség. Spanyolországban vasárnap tartják az előrehozott választásokat, miután a katalán nacionalista pártok leszavazták az idei év költségvetését. Elindította európai parlamenti választási kampányát a Brexit ellen küzdő új brit párt, a Change UK. Londonba látogat június elején Donald Trump: az amerikai elnök állami látogatásra, vagyis hivatalosan II. Erzsébet királynő vendégeként érkezik a brit fővárosba. Az Oroszországból érkező nyersolaj rossz minősége miatt Fehéroroszország felfüggesztette a Lengyelországba, a balti államokba és az Ukrajnába irányuló benzin- és dízelolaj-kivitelét - közölte Szergej Grib, az olajvállalat vezérigazgató-helyettese. Idei csúcsára emelkedett a kőolaj világpiaci ára, miután az Egyesült Államok megerősítette, hogy az iráni olajvásárlási tilalom alól ideiglenesen mentesített országoknak is le kell állítaniuk importjukat május elsejétől. Peking diplomáciai úton már kifogással élt Washington bejelentése ellen, amely szerint május 2-tól érvényteleníti az iráni olaj felvásárlóival szembeni szankciók felfüggesztését - közölte Keng Suang, a kínai külügyminisztérium szóvivője. Lezuhant egy kisrepülő Texasban, a gép fedélzetén tartózkodó 6 ember életét vesztette. A szaúd-arábiai belügyminiszter közlése szerint az országban 37 embert végeztek ki terrorizmussal kapcsolatos bűncselekmények miatt - jelentette az állami média. Megkezdődik Malawiban a világ első maláriaellenes oltókampánya gyerekek számára - jelentette be az Egészségügyi Világszervezet illetékes programkoordinátora. A mianmari legfelsőbb bíróság elutasította a fellebbezését a Reuters hírügynökség két újságírójának, akiket államtitkok megszerzésének vádjával hét év börtönre ítéltek szeptemberben. Legkevesebb tíz ember vesztette életét és harmincan megsérültek az északkelet-nigériai Gombe városában, ahol egy rendőr hajtott a húsvétot ünneplő menet tagjai közé. Legkevesebb huszonöten meghaltak és huszonnégyen megsebesültek Bolíviában egy busz és egy másik jármű frontális ütközésében. A pakisztáni hatóságok nagyszabású akcióba kezdtek egy bűnszervezet ellen, amely szabotálni próbálta a járványos gyermekbénulás elleni oltókampányt: a gyerekeket betegség szimulálására kértek, illetve tüntetéseket provokáltak. Szén-monoxid-mérgezés miatt 2 ember meghalt, 3 kórházba került Szegeden - közölte a katasztrófavédelem. Családi ház teraszára hajtott egy kisteherautó a Fejér megyei Kisapostagon. A balesetben ketten megsérültek. Harminckét illegális bevándorlót tartóztattak fel éjjel Drávaszabolcs térségében a rendőrök. 56 migránst fogtak el a rendőrök Bács-Kiskun megyében. A határsértők 3 csoportban próbáltak Magyarország területére jutni. Holnaptól már a végleges pályán közlekednek a járművek az M2-es gyorsforgalmi úton: elkészült a Vác és az M0-s közötti 19,6 kilométeres szakasz Budapestre vezető oldala, valamint több csomópont – írja a Magyar Nemzet. Negyedik mérkőzését is megnyerte a magyar kettős a norvégiai curling vegyespáros-világbajnokságon - Kiss Zsolt és Palancsa Dorottya a braziloknál bizonyult jobbnak 9:2-re. A Békéscsaba hazai pályán 3:0-ra legyőzte az UTE csapatát a női röplabda Extraliga bronzéremért zajló párharcának első mérkőzésén. Balázs Attila bejutott a második fordulóba a Hungarian Open budapesti férfi salakpályás tenisztornán. Fucsovics Márton bejutott a második fordulóba a barcelonai salakpályás férfi tenisztornán.