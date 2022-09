Zelenszkijék mintademokráciája

Megosztás itt:

Reggel van, álmos, nem túl korai, de azért mégiscsak reggel, egy középkorú, szőke nő áll egy pulpitusnál, hajladozik, gesztikulál. Mint egy fanatikus fociszurkoló, ukrán színekbe van öltözve. Az ukránoknak drukkol, ez nyilvánvaló.

Manapság nem lehet másoknak szurkolni, csak az ukránoknak. Focimeccsen, énekversenyen, főzőversenyen, bárhol. Aki jó ember, aki demokrata, az az ukránoknak szurkol. És valóban, Ukrajnát megtámadták, nem vitás, hogy szomszédaink azok, akik az agresszió elszenvedői, és ugyan a régebben tánccal és énekléssel foglalkozó elnök hajlamos ezzel – és persze sok minden mással kapcsolatban – nagyokat mondani, de rengeteg ukrán katona vesztette életét a harcok során.

Meg persze magyar. A hétvégén bekövetkezett sikeres ukrán ellentámadás során legalább hét kárpátaljai harcost küldtek parancsnokaik a halálba. Valószínűleg nem mindegyik volt a nemzettestvérünk, de a felük egészen biztosan az. Volt.

Nézem a hajladozó, ukrán színekbe öltözött nőt, ahogy szenvedélyesen beszél a csodálni való ukrán mintademokráciáról, amit Putyin annyira gyűlöl, hogy egyszerűen képtelen volt elviselni azt, annyira, hogy a fantasztikus euró­pai demokrácia hozta ki a sodrából; Ukrajna demokratikus volta miatt indított háborút az ország ellen.

Aztán eszembe jutnak a magyar halottak. Akiket egy olyan háborúban használtak golyófogónak, amihez semmi közük. Egy olyan ország használta őket golyófogónak, amelyik amúgy békeidőben szinte üldözi őket. Például az évekkel ezelőtt bevezetett gyalázatos nyelvtörvénnyel. Azok a bizonyos demokratikus értékek…

A meghalt magyarok gyermekei már nem tanulhatnak a saját nyelvükön a felső osztályokban. Veszélyes a magyar nyelv, veszélyes, ha 11 éves magyar gyerekek magyarul tanulnak. Be kell tiltani tehát a magyar nyelven való oktatást. Amúgy demokratikusan.

Az ukrán szélsőségesek évek óta vonulgatnak Kárpátalján azért, hogy megfélemlítsék az ott élő őshonos magyar kisebbséget. Az ukrán hatóságok pedig – amúgy demokratikusan – mindig elfordítják a fejüket, amikor ezek a szélsőséges nacionalisták „Ki a magyarokkal az országból!”-t üvöltözve masíroznak a magyarlakta településeken.

A deportálás is szóba szokott kerülni, meg az, hogy az ukránok ugyan kimondottan béketűrő emberek, de ha a magyarok sokat ugrálnak, meg beszélnek, akkor néhány óra alatt elérnek a tankjaik a Balatonhoz. És azok a halállisták. Hogy azok milyen demokratikusak…

2018-ban Szijjártó Péter is felkerült a szélsőségesen nacionalista Mirotvorec szervezet listájára. Azóta már kollégánk és barátunk, Bayer Zsolt neve is megtalálható a félreguláris szervezet adatbázisában, de Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor is rég előkelő helyet kapott ugyanott.

A halállista egyébiránt nem játék, nem is valami tét nélküli fenyegetőzés; időnként ugyanis megesik, hogy az adatbázisban található személyt lelövik, illetve felrobbantják. Legutóbb kicsit félrement a dolog, nem a listán szereplő orosz író, hanem a lánya halt meg, de nem kár érte, hiszen minden orosz bűnös, a halott orosz a jó orosz.

És az ukrán színekben pompázó asszony a demokratikus értékekről szónokol Ukrajnával kapcsolatban. Nem viccnek szánja. Nem mosolyog, csak ha a szomorú Zelenszkára néz.

