Zelenszkij Washingtonba utazik

Zelenszkij azután látogat az amerikai fővárosba, hogy bár hivatalos tűzszüneti megállapodás nem született, Trump a Fox Newsnak adott interjúban úgy fogalmazott: „Úgy gondolom, hogy elég közel vagyunk a megállapodáshoz. Ukrajnának is bele kell egyeznie. Lehet, hogy nemet mondanak.”

Az orosz elnök eközben világossá tette: nem ideiglenes fegyverszünetben, hanem átfogó rendezésben gondolkodik.

A kiszivárgott javaslatok szerint Moszkva teljes ukrán kivonulást követelne Donyeckből és Luhanszkból, a Krím elismerését, a szankciók enyhítését és a NATO-csatlakozás kizárását. Kijev és európai szövetségesei ezt egyértelműen elutasították, hangsúlyozva, hogy a békének nem lehet az ára Ukrajna feldarabolása.

