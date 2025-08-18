Keresés

Zelenszkij már Washingtonban – Brüsszel attól tart, hogy túl közel kerül a békéhez

2025. augusztus 18., hétfő 07:27 | Magyar Nemzet
Az ukrán elnök Donald Trumppal tárgyal a háború lezárásáról, miközben európai vezetők attól félnek, hogy Zelenszkij kompromisszumra hajlik, ami Moszkvának kedvezhet.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök augusztus 17-én késő este landolt Washingtonban, ahol béketárgyalások céljából találkozik Donald Trumppal. A megbeszélés célja Ukrajna pozíciójának megerősítése, miközben Trump a gyors rendezést sürgeti, hogy lezárja Európa nyolc évtizede legsúlyosabb háborúját – írja az Origo a The Kyiv Independentre hivatkozva.

Zelenszkij emlékeztetett: Ukrajna 2014-ben kénytelen volt feladni a Krímet, amit Putyin később újabb agresszió előkészítésére használt fel. 

A békének tartósnak kell lennie. Nem úgy, mint évekkel ezelőtt, amikor a biztonsági garanciák semmit sem értek

 – mondta.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

Kapcsolódó tartalmak

Zelenszkij Washingtonba utazik

Zelenszkij Washingtonba utazik

Az ukrán elnök hétfőn érkezik Washingtonba, hogy Donald Trumppal egyeztessen a háború jövőjéről – mindössze napokkal azután, hogy az amerikai elnök Alaszkában hosszasan tárgyalt Vlagyimir Putyinnal.
