Zelenszkij már Washingtonban – Brüsszel attól tart, hogy túl közel kerül a békéhez

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök augusztus 17-én késő este landolt Washingtonban, ahol béketárgyalások céljából találkozik Donald Trumppal. A megbeszélés célja Ukrajna pozíciójának megerősítése, miközben Trump a gyors rendezést sürgeti, hogy lezárja Európa nyolc évtizede legsúlyosabb háborúját – írja az Origo a The Kyiv Independentre hivatkozva.

Zelenszkij emlékeztetett: Ukrajna 2014-ben kénytelen volt feladni a Krímet, amit Putyin később újabb agresszió előkészítésére használt fel.

A békének tartósnak kell lennie. Nem úgy, mint évekkel ezelőtt, amikor a biztonsági garanciák semmit sem értek

– mondta.

