Zelenszkij azt hiszi, eldöntheti, mi a legjobb a magyaroknak: Orbán helyreteszi az ukrán elnököt

Megosztás itt:

Orbán nyílt levele: A zsarolás nem a legjobb taktika

A Zelenszkij-féle „arcátlan üzenet” után Orbán Viktor miniszterelnök nyílt levélben vágott vissza az ukrán elnöknek, megmutatva a magyar szuverenitás erejét. A miniszterelnök szarkasztikusan üzent a zsarolási kísérletre: „Tisztelt Elnök Úr! Minden tisztelettel, Magyarországnak nem erkölcsi kötelessége támogatni Ukrajna uniós csatlakozását.” Orbán világosan helyre tette Zelenszkijt: „Még egyetlen ország sem zsarolta be magát az Európai Unióba – és ez most sem fog megtörténni.” A magyar miniszterelnök ezzel visszautasította azt a taktikát, amely erkölcsi zsarolással próbál rávenni egy szuverén országot háborús erőfeszítések támogatására.

A magyar nép döntött: Nemet mondtunk Ukrajna EU-tagságára

Orbán Viktor emlékeztette Zelenszkijt arra, hogy az EU-szerződés világosan fogalmaz: a tagságról a tagállamok döntenek, egyhangúlag. A magyar miniszterelnök nem az "egyetlen személy" nevében beszél, hanem a magyar nép döntésére hivatkozik: „A magyar emberek már döntöttek. Túlnyomó többségük nemet mondott Ukrajna uniós tagságára, kivéve VOKS2025-ön.” A VOKS2025 eredménye a magyar nemzeti érdekek megkérdőjelezhetetlen alapja a brüsszeli és külső nyomással szemben.

Zelenszkij azt hiszi, eldöntheti, mi a legjobb a magyaroknak

A nyílt levél egyértelműen rávilágít, hogy Zelenszkij elnök azt hiszi, eldöntheti, mi a legjobb a magyaroknak, és a médiakampány a legjobb út a céljai elérésére. Orbán Viktor szarkasztikus zárása kemény üzenet a politikai ellenfélnek: „Ha ezen Zelenszkij elnök változtatni szeretne, a Magyarország ellen indított médiakampány valószínűleg nem a legjobb módja annak, hogy barátokat szerezzen.” A magyar kormányfő ezzel a kiállással megerősíti a szuverenitás védelmét a külső fenyegetéssel szemben.

Forrás: Orbán Viktor.