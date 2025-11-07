Keresés

Belföld

Závogyán Magdolna: Az erdélyi magyarság kulturális önazonossága egész Európa számára példaértékű

2025. november 07., péntek 13:51 | MTI
Závogyán Magdolna Nagyszeben a magyar kultúra egysége Ars Hungarica kulturális fesztivál

A magyar kultúra egysége nem földrajzi, hanem lelki valóság, túlmutat a térképen jelölt országhatárokon, ott él a szívekben és a lelkekben, a mindennapok és az ünnepek szokásaiban, az anyanyelven leírt és kimondott szavainkban - hangoztatta Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár pénteken Nagyszebenben.

  • Závogyán Magdolna: Az erdélyi magyarság kulturális önazonossága egész Európa számára példaértékű

Az államtitkár az Ars Hungarica kulturális fesztivál megnyitóján vett részt a mélyszórványnak számító erdélyi városban. A 20. alkalommal megrendezett fesztivál a Magyar grafikusművészek a Brukenthal Nemzeti Múzeum kortárs képzőművészeti gyűjteményéből című kiállítással vette kezdetét.

"Én nem határon túli vagyok, hanem határtalanul magyar" - idézte Kányádi Sándor költő szavait Závogyán Magdolna. "Az erdélyi magyarság kulturális önazonossága, cselekvő lendülete nemcsak az anyaország, de egész Európa számára példaértékű. Arra tanít, hogyan lehetséges kisebbségi sorban is büszkén, emelt fővel, a gyökereket megtartva és táplálva élni a mindennapokat, ülni az ünnepeinket, ápolni nemzeti hagyományainkat és megőrizni az anyanyelvünket" - fogalmazott az államtitkár.

Rámutatott: az erdélyi magyarok "állhatatos és cselekvő értékőrző-értékteremtő munkája" az anyaországi magyarokra is felelősséget ró, hogy figyeljék, tapasztalják meg mindazt a páratlanul gazdag értéket, amit Erdélyben és az egész Kárpát-medencében megőriztek és felmutattak az ottani magyarok.

Hangsúlyozta: "ahhoz, hogy a szövet erős maradjon" rendezvénysorozatokkal kell koncentrált módon bemutatni értékeinket, "melyek gyújtópontjává válnak a helyi kulturális életnek". Ezek erőt adnak a magyar kultúra megőrzésén dolgozóknak, és azoknak is, akik a többségi nemzetnek is meg szeretnék mutatni a magyarság értékeit.

Kifejtette: a nagyszebeni kulturális fesztivál két évtizede bizonyítja, hogy az erdélyi magyarság közösségei nem csupán őrzik a lángot, hanem a XXI. századi keretek között újra is értelmezik örökségünket.

"Az Ars Hungarica fesztivál nem kevesebb, mint e zaklatott, ám lehetőségekkel teli század kihívásaira válaszként adott hitvallás nemzetről, kulturális örökségről, művészetről és helyi értékekről. Nem kevesebb mint büszke tanúságtétel a nemzet megbonthatatlan egységéről, kikezdhetetlen összetartozásunkról és más kultúrák iránti őszinte tiszteletünkről" - fogalmazott.

Ötvös Koppány Bulcsú, a román kulturális minisztérium államtitkára a magyar-román kulturális együttműködés és a közösségek közötti kölcsönös tisztelet jelképének nevezte a fesztivált. Demeter András romániai kulturális miniszter üzenetét tolmácsolta, aki szerint a rangos múzeumban megnyílt kiállítás a kultúra hídszerepét bizonyítja.

A művészet párbeszéd jellegét hangsúlyozta a bukaresti Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának képviseletében szót kapó Thomas Sindilariu államtitkárhelyettes is.

A Brukenthal Múzeum képviseletében szóló Alexandra Runcan közölte: a tárlat a közgyűjtemény kiemelkedő grafikai anyagát tárja a nyilvánosság elé. 1959 és 2019 között készült műveket mutat be, kurátora Valentin Trifescu.

A 20. Ars Hungarica november 7. és 16. között zajlik színes programkínálattal. Serfőző Levente főszervező a jubileumi rendezvénysorozatról úgy nyilatkozott, ez kettős ünnep, mivel a szervező egyesület is 20 éves fennállását ünnepli.

Az egykor nagy többségben szászok lakta Nagyszebenben a legutóbbi romániai népszámláláson a 134 ezer lakosból 1206 vallotta magát magyarnak.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

