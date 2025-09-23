Keresés

Belföld

Zavarta Hadházy tüntetőit a templom harangozása – verbális támadással adtak hangot nemtetszésüknek + videó

2025. szeptember 23., kedd 21:52 | Magyar Nemzet
Ferenciek tere harangozás Hadházy Ákos ellenzéki tüntetés tüntetés

Szokásos keddi tüntetését tartotta a Ferenciek terén követői élén Hadházy Ákos, de az ellenzéki megmozdulás egy pontján vitába bonyolódott a téren működő templom plébánosával a harangozás miatt.

  • Zavarta Hadházy tüntetőit a templom harangozása – verbális támadással adtak hangot nemtetszésüknek + videó

 A jakobinus időkben volt hasonló, amikor a „söpredék” igyekezett mindent elpusztítani, ami a kereszténységre emlékeztette. Hadházy keménymagja most megmutatta, hogy méltó szövetségese ezeknek az alakoknak és az akasztani igyekvő tiszásoknak, hiszen a maroknyi hőbörgő egy papba kötött bele a harangozás miatt – hívta fel a figyelmet a Pesti Srácok.

A portál Hadházy Ákos ma délutáni tüntetéséről tudósított, ahol a baloldal ismét bebizonyította, hogy elképesztő mélységben vannak. Ahogy az 1700-as évek végén a jakobinusok, majd 1919-ben a tanácsköztársaság és később a bolsevikok, most is ugyanazt a mintát követik az utódok. 

Az akasztani és másokat börtönbe zárni kívánó tiszások szövetségese, az egyre féktelenebb balhékat szervező Hadházy Ákos és hívei most még egy templomba is bementek számonkérni egy papot, mert harangozni mert.

Hadházy szerint a pap harangozással akarta zavarni a maroknyi emberből álló tüntetését.

– Ez már tényleg a legalja! Hadházy és szedett-vedett köre nekiáll fenyegetni egy idős ferences szerzetest, akit a „tömeg” majdnem meglincsel. Közben zúg a „mocskos Fidesz” meg a ”szégyelld magad!” – Hangsúlyozta Kacsoh Dániel az esettel kapcsolatban. A Mandiner főszerkesztő-helyettese rámutatott: Hadházy  azt hiszi, az általa szervezett, totálisan nívótlan tüntetést akarja megzavarni a harangozás meg az atya – pedig csak a szentmise kezdődne.

Rémisztő jelenetek kedden este a Ferenciek terén, a Magyar Péter-féle csatorna meg vígan veszi az egészet. Gyomorforgató – hangsúlyozta.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Hatlaczki Balazs

