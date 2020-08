Zászlóharc Ferencvárosban

39 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4916-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt egy idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 608 fő, 3623-an pedig már meggyógyultak. Gócokban fordul elő a vírus Magyarországon - hangsúlyozta a Dél-Pesti Centrumkórház infektológus főorvosa a köztelevízióban. Szlávik János azt mondta: érdemes figyelni a szennyvízben a koronavírus örökítő anyagát, mert az egy-két héttel előre tudja jelezni, hogy több vagy kevesebb eset várható-e. A szakember felhívta a figyelmet a maszkhordás és a kézfertőtlenítés fontosságára, hiszen egyelőre csak így lehet védekezni a vírussal szemben. Deportálással fenyegette meg Vidnyánszky Attilát egy V. kerületi baloldali önkormányzati képviselő - írja az Origó. Az MSZP-s Bródy Gábor azt írta a Facebookon a Nemzeti Színház beregszázszi születésű főigazgatójának, a Színház- és Filmművészeti Egyetem kuratóriumi elnökének: „Nem mennél vissza – most még magadtól – Ukrajnába…?”. Gyurcsány Ferencnek semmi keresnivalója nincs a politikában - jelentette ki a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke a DK első emberének ígéretével kapcsolatban. Gyurcsány Ferenc azt fogadta meg, hogy 2022-ben semmilyen kormányzati szerepre nem fog pályázni az ellenzéki összefogás színeiben. Megszüntetné a Dohány utcai zsinagógánál az állandó rendőri jelenlétet a Mi Hazánk Mozgalom, és azt kezdeményezi, hogy inkább a Hazatérés Református templomot helyezzék folyamatos őrizet alá. A koronavírus-járvány miatt bajba jutottaknak érdemes fizetéskönnyítési kérelemmel fordulni az adóhivatalhoz, a hatóság az esetek 80 százalékában hagyja jóvá a kérelmeket – tájékoztat Izer Norbert adóügyekért felelős államtitkár. A kisállattenyésztés fejlődését segíti a kisállatbörze új helyszíne Monoron - mondta Nagy István agrárminiszter a vásár megnyitóján. Nagy István hozzátette: a minisztérium anyagi és szakmai támogatásával létrejött európai színvonalú vásártér új lehetőségekhez juttattja a tenyésztőket. A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára úgy látja, hogy tíz éve nem egyszerűen kormányváltás, hanem radikális irányváltás történt Magyarországon, aminek legláthatóbb jele a nemzetpolitika. Intenzív növekedésnek indult a tengeri és a szárazföldi migráció is - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a Kossuth Rádióban. Bakondi György kiemelte: ez annak köszönhető, hogy a brüsszeli elit nem hajlandó azon az álláspontján változtatni, miszerint az illegális határátlépőket nem lehet kitoloncolni. Vlagyimir Putyin orosz elnök egy vasárnapi telefonbeszélgetés során biztosította Aljakszandr Lukasenko fehérorosz államfőt, hogy Moszkva szükség esetén kész segítséget nyújtani számára. Aljakszandr Lukasenko fehérorosz elnök egy vasárnapi minszki gyűlésen leszögezte: nem hajlandó külföldi parancsra új választást kiírni, de kész azonnali reformokra, ha valóban ez az, amit az emberek várnak tőle. A rendőrség különleges alakulatainak védelme alá helyezték Minszkben a fehérorosz állami rádió és televízió székházát, amelynek lázongó dolgozóival előzőleg a helyszínen találkozott a parlament felsőházának elnöke és az államfő sajtószóvivője. Már 21,4 millió ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 770 112, a gyógyultaké pedig 13,4 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Tovább mérséklődött, és tartósan napi ezer alá csökkent az új fertőzöttek száma a Nyugat-Balkánon, vasárnapra 817-tel emelkedett az igazolt fertőzöttek és 22-vel a halottak száma. Ukrajnában vasárnapra is több mint 1600 új beteget regisztráltak, a járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma pedig velük együtt már meghaladta a 91 ezret. Megélhetésüket féltik a spanyol vállalkozók, miután Nagy-Britannia után Németország is utazási figyelmeztetést adott ki az ibériai országra. Spanyolországban több ezerre tehető a napi új koronavírusos fertőzések száma. Svéd kutatók kötelezővé tennék a maszk-viselést a diákok számára az iskolákban, a koronavírus-járvány terjedése miatt. A tudósok szerint a gyerekek fertőző-képességére vonatkozóan, hibásak a védőeszköz használatát nem támogató hatóságok becslései. Franciaország közölte, arra kérte az afgán hatóságokat, hogy ne engedjék szabadon azokat a tálib foglyokat, akiket francia állampolgárok meggyilkolásáért ítéltek el. Izrael és az Egyesült Arab Emírségek aláírta első együttműködési megállapodását azt követően, hogy a két ország a héten megegyezett diplomáciai kapcsolataik helyreállításáról. Megindulhatnak a közvetlen telefonhívások Izrael és az Egyesült Arab Emírségek között három nappal a kapcsolatok normalizálásának bejelentése után - közölte a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet. Elhallgatja az amerikai balliberális sajtó, hogy egy fekete férfi megölt egy fehér kisfiút az Egyesült Államokban a múlt héten. Az észak-karolinai Wilson városában a 20-as éveiben járó színesbőrű Darius Sessoms fejbe lőtt egy 5 éves bicikliző gyereket. Legkevesebb tizennyolcan meghaltak és huszonegyen eltűntek egy földcsuszamlásban Nepál középső részén. Elfogta a rendőrség a ferencvárosi zászlóégetés egyik feltételezett elkövetőjét, társait jelenleg is keresik. Felhasadt gázvezeték robbant fel Pásztó közelében, a lakott területtől mintegy két kilométerre; a balesetben nem sérült meg senki - közölte a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A pénteki vihar miatt mintegy 60 helyszínen kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak Budapesten és Komárom-Esztergom megyében. Burkolatjavítást végeznek a következő napokban a 1111-es jelű dobogókői úton, ezért forgalomkorlátozásra kell készülni - közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Az UVSE vízilabdacsapatánál a koronavírus-tesztelés során három játékos pozitív mintát produkált. A férfiaknál Hajós Artúr és Stréli Bence, a nőknél Vaida Beáta és Vecsey Fanni sikerét hozta a strandröplabda országos bajnokság második, csepeli mesterversenye. A Puskás Akadémia FC keretében koronavírusos esetet regisztráltak, ezért a csapat Budapest Honvéd FC elleni, mai NB I-es mérkőzését a Magyar Labdarúgó Szövetség elhalasztotta.