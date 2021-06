Zártszelvénnyel vett revansot főnökén a kirúgott vádlott

Újabb 69 koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, 1 beteg meghalt. Több mint 5,4 embert oltottak be Magyarországon, közülük csaknem 4,6 millióan már a második adag vakcinát is megkapták. Nem zárható ki, hogy előbb-utóbb szükség lesz egy harmadik oltásra - nyilatkozta Szlávik János infektológus főorvos Magyarország élőben című műsorunkban. Megszűnik a kötelező maszkhasználat 5,5 millió koronavírus ellen beoltott ember elérése esetén - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. A tárcavezető közölte: Július 1-jétől az európai uniós zöld útlevél Magyarországon is hatályba lép. Gulyás Gergely hozzátette: A kormány azt tervezi, hogy megtartják az augusztus 20-i ünnepségeket és a tűzijátékot. Szijjártó Péter: célunk Európa leggyorsabb gazdasági újraindulása. Nyelvvizsga nélkül is kézhez vehetik diplomájukat, akik 2021. augusztus 31-ig sikeresen befejezik felsőoktatási tanulmányaikat - jelentette be Novák Katalin Facebook-bejegyzésben. ITM: egy év alatt 110 ezerrel csökkent az álláskeresők száma. Az agrár- és élelmiszeripar stratégiai ágazattá vált - mondta Nagy István agrárminiszter. PM: Új vezető a Nemzeti Adó- és Vámhivatal élén, Vágujhelyi Ferencet nevezték ki. Áder János aláírta a pedofilellenes törvényt. A köztársasági elnök elrendelte a kihirdetését. Szükség van olyanokra, akik a katolikus, keresztény közösségek élére állnak és megszólalnak a katolikus-keresztény közösségünkért - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. A gyermekek védelméről szóló törvény is része lesz a jövő héten induló nemzeti konzultációnak - közölte Gulyás Gergely a Kormányinfón. Jogi eljárás indulhat Magyarországgal szembe a pedofilellenes törvény miatt. Ursula Von Der Leyen szégyennek nevezte a magyar gyermekvédelmi jogszabályt. Európában eluralkodott a véleményterror - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Az Európai Parlament a szexuális kisebbségek jogai melletti kiállásként szerda estétől csütörtök estig kitűzi a szivárványzászlót - közölte az uniós parlament. Az EP a tagállamokban működő kapcsolattartó irodáit is a zászló kitűzésére kérte. Magyar Nemzet: Soros embere ismét Magyarország ellen hergel. Az Európai Uniónak meg kell tanulnia a védekezést Oroszország hibrid támadásaival szemben - jelentette ki Angela Merkel német kancellár. Már több mint 179,5 millióan fertőződtek meg koronavírusban, a halálos áldozatok száma meghaladta a 3,8 milliót a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Montenegróban lassan halad az oltakozás, a lakosság egyharmadát oltották be eddig. Oroszországban 20 ezer fölé emelkedett az új fertőzöttek száma - közölte az orosz operatív törzs. A Pfizer vállalat izraeli képviselője szerint oltóanyaguk hatékony az indiai vírusváltozattal szemben is. Angela Merkel: tévút lenne az oltóanyagok szabadalmi oltalmának felszámolása. A brit külügyminiszter ismét tagadta, hogy egy orosz őrhajó figyelmeztető lövéseket adott le a Fekete-tengeren egy brit romboló felé, továbbá felszólította Kínát, hogy tartsa tiszteletben a hongkongi sajtószabadságot. Oroszország kész mind diplomáciai, mind katonai eszközökkel védelmezni határainak sérthetetlenségét - jelentette ki Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes. Motoros védősisakokat adományozott Magyarország Kenyának az ENSZ közlekedésbiztonsági programjában - mondta el Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Kenyában lezuhant egy katonai helikopter, többen meghaltak. Csehországban viharok következtében több tízezer háztartás áram nélkül maradt. Jogerősen elítélték Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármestert, aki a becsület csorbítására alkalmas tényt állított a megyei kormánymegbízottról és a járási hivatal vezetőjéről. Fekete Péter: ünnepel a múzeumi ágazat. - Június 26-án a Múzeumok éjszakáján több mint háromszáz helyszínen mintegy kétezer program várja az érdeklődőket a fővárosban és vidéken. Kihirdették a Kaszás Attila-díj idei jelöltjeit: Rusznák Andrást, a Radnóti Miklós Színház művészét, Gulácsi Tamást, a Móricz Zsigmond Színház tagját és Fándly Csabát, a Csiky Gergely Színház művészét jelölték idén. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma várhatóan pénteken 20 óráig meghosszabbítja a hétfőn országosan életbe lépett vörös kódot. Mávinform: sebességkorlátozások, hosszabb menetidők várhatók egyes vasútvonalakon. Országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe - közölte a Nébih. Labdarúgó NB I - A labdarúgó OTP Bank Ligában újonc Gyirmót szerződtette a koszovói Florent Hasanit. Asztalitenisz Eb - Nem jutott negyeddöntőbe a Szudi, Pergel duó. Asztalitenisz Eb - Három magyar duó is bejutott a 16 közé az egynemű párosok versenyében. Sportlövő vk - Pekler Zalán negyedik légpuskában.