Zárjuk a nyarat együtt, a Belvárosi Sörfesztiválon!

Manapság sok minden változik, de egy biztos: a Belvárosi Sörfesztiválon idén is együtt zárhatjuk a nyári szezont!

Mindig van ok az ünneplésre, ilyen hónapok után meg főleg. Koccintsunk egy szabadabb jövőre a Belvárosi Sörfesztiválon augusztus 31-szeptember 5. között a Szabadság téren! Összeszedtük nektek a legfontosabb infokat a rendezvényről, további részleteket a Belvárosi Sörfesztivál oldalán és az eseményben találtok.

Belépés

Sok kérdés érkezett a színpadi programmal kapcsolatban, azonban idén sem tudunk élőzenét biztosítani a járványügyi szabályozások miatt. DE! Hangulatzene lesz, így minden adott egy szuper sörözéshez!

A rendezvény védettségi igazolás és belépési korlátozás nélkül, szabadon látogatható.

Fesztiválpohár

A belépés a korábbi évekhez hasonlóan idén is ingyenes, azonban a fogyasztás fesztivál pohár megvásárlásához kötött. Idén azonban nem csak kettő, hanem három típusú pohár választható a rendezvényen:

Fesztivál Pohár

Craft Master One és Craft Master Two

A szűkülő száj a maláta és a komló jellegzetes illatait gyűjti össze, a felső kiszélesedés pedig szép habkoronát varázsol sörünk tetejére. Az alsó törés a hab tartósságát növeli. Komlóban gazdag, újhullámos sörökhöz, például APA, IPA típusú főzetekhez ajánlottak.

Prémium Fesztivál Pohár:

Craft Master Bowl

Egy rendkívül elegáns, tulipán alakú söröspohár, profi sörkóstolók által tervezve. A pohár széles alsó részében szabadon áramolhat a sör, amely segít abban, hogy a felső, összeszűkülő szájon keresztül minél több aromát, koncentráltan érezhessen a fogyasztó.

Kiállítók

Hatalmas örömünkre szolgál, hogy pár nap alatt betelt a kiállítók listája, ez azt igazolja, hogy a sörfőzdék szerint is jó platform a Belvárosi Sörfesztivál.

A korábbi évek jól bevált tematikája alapján a kiállítók között idén is megtalálhatók lesznek a legnagyobb sörgyárak, mint a Dreher és a Carlsberg, kiemelkedő importőrök, továbbá a magyar kézműves sörfőzdék legjava! Idén jó pár gerilla sörfőzde is bemutatkozik, illetve kitelepülnek a legjobb belvárosi kraft sör pubok is!

Street food fronton is elég bomba lesz a felhozatal: ZabáljCsak, Némó, CheChe, Pizz’Burger és sokan mások garantálják majd, hogy nem maradsz éhen a fesztiválon!

A sörkedvelők mellett idén is gondoltunk a boros barátokra, így kitelepül régi partnerünk, a DiVino is.

A kiállítók listája folyamatosan közzétételre kerül Facebook oldalukon!

Sör premierek

Ahogy minden évben, idén is számos főzde készül sörpremierre a Belvárosi Sörfesztiválon. Többek között itt kóstolhatjuk meg a First Craft Beer első savanyú sörét is, de emellett sok más érdekességet találtok majd a rendezvényen!

FB oldal: https://www.facebook.com/budav arisorfesztival

Event: https://fb.me/e/1h8l2FeGG

Instagram: https://www.instagram.com/sorf esztival/

Promo videó: https://youtu.be/JGG3ksjnfFI

