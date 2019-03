Zarándokoktól fog hemzsegni Székelyföld

Valamennyi csíkszeredai szálláshely betelt Ferenc papa Csíksomlyóra látoagtásának idejére. Ám a környező településeken is egyre nehezebb és magasabb áron lehet szálláshelyet találni. A megyei önkormányzat a helyi lakosok segítségét kéri a zarándokok elszállásolásában.

Felkapott időszakban utazik, a szálláson nincs több szabad hely. Elkelt! Lemaradt róla! – ilyen és hasonló bejegyzésekkel találkozik az, aki Ferencz pápa látogatására utazna Székelyföldre. Az államfői minőségben is Romániába látogató római-katolikus egyházfő június 1-jén Csíksomlyón tart szabadtéri szentmisét. Hargita megyében a mintegy félszáz turisztikai szálláshely létezik, ezek 75 százaléka betelt május végén – derül ki a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás által végzett felmérésből. Csíkszereda és közvetlen környéke közel 100 százalékos telítettségű, ahogy távolodunk a várostól, még itt-ott akadnak szabad helyek, de folyamatos a foglalás.

„Nálunk a szállodában 100 százalékos az érdeklődés, és a lefödöttség is, egyúttal. Nagyon nagy lett az érdeklődés abban a pillanatban, amikor bejelentette a katolikus egyház, hogy ellátogat a pápa Csíksomlyóra. Napokon belül már jelezték azok a törzsvendégeink, akik szoktak jönni hozzánk, hogy igényt tartanak a szobáinkra”– mondta Nagy György székelyudvarhelyi szállodatulajdonos.

A szálláshelyek mellett az ide érkező vendégeket gazdag kulturális és szórakoztató programokkal várják Csíkszeredában: kiállításokat, koncerteket, előadásokat szerveznek.

„Erre az időszakra esik a megyenapok, és akkor amúgy is elég erős kulturális dömping van rendezvények terén. Ez most kiegészül még azzal, hogy még inkább kijön belőlünk az, hogy meg szeretnénk mutatni, hogy mink van, mire vagyunk képesek. És ez egy nagyon fontos lehetőség Hargita megye számára is, hiszen ez egy világpolitikai esemény számunka. Nem minden évben látogat ide a pápa”– mondta Szabó Károly, a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás igazgatója.

A turisztikai szálláshely-kínálat egyre szűkebb, helyenként pedig az árak is magasabbak az említett időszakban. Több ezer zarándok fogadására készülnek viszont a tornatermek, kultúrházak és sportcsarnokok átrendezésével. Ugyanakkor a helyi lakosok is folyamatosan jelzik a helyi és megyei önkormányzatoknak, hogy befogadnak zarándokokat a pápalátogatás és azt követő pünkösdi búcsú idejére. A Ferenc pápa által celebrált szentmisén való részvételre eddig az időpontig 70 ezren regisztráltak.