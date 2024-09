Zalaegerszegen olcsóbb lesz a bérleteseknek a tömegközlekedés

Azt is jelezte: a kedvezményekben nem részesülő zalaegerszegiek a 9450 forintos vármegyebérlet helyett 7000 forintos helyi bérletet vásárolhatnak majd januártól, de ebből is további kedvezményt kaphatnak még.

A 6-14 éves, állandó lakosú diákok - mintegy négyezren vannak Zalaegerszegen - jelképes 200 forintért vehetnek havi bérletet, a nem helyben élő fiatalok 900 forintért, és ennyibe kerül majd a 14 év feletti tanulók bérlete is, a 945 forintos vármegyebérlet helyett. Ugyanígy 900 forint lesz az ára a 65 év alatti, de már nyugdíjas utazók havi bérletének is - ismertette Balaicz Zoltán.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.