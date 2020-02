Zajlik a tankötelezettség alóli felmentési kérelmek elbírálása

Tagadja Jakab Péter hogy belharc lenne a Jobbikban. A párt elnöke azt mondta, hogy a kongresszuson szándékosan fogalmazott nyersen, hogy mindenki levonhassa a konzekvenciát. Jakab Péter egy kiszivárgott hangfelvételen arról beszél, hogy le kell számolni az árulókkal. A Jobbik első embere hozzáteszi, hogy tudja kik azok, akik a hátába fogják szúrni a kést. A Demokratikus Koalíció újabb két évre Gyurcsány Ferencet választotta meg a párt elnökének. Az ellenzék falaz a „börtönbiznisznek” és az azon nyerészkedőknek, erre máris rávilágított a hétfői parlamenti szavazás - mondta Nacsa Lőrinc, a Kereszténydemokrata Néppárt frakciószóvivője. Két kérdés vonatkozik majd a „börtönbizniszre" a nemzeti konzultáció kérdőívén - közölte Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. A gyöngyöspatai eset „állatorvosi ló" a leszakadt vagy leszakadó társadalmi csoportok felzárkóztatását illetően, ezért is témája a márciusban induló nemzeti konzultációnak - mondta Boros Bánk Levente, a Médianéző Központ igazgatója az M1-en. A kormány bízik abban, hogy a Kúria áprilisi eljárásában érdemben vizsgálja majd a gyöngyöspatai iskolaügy alperesi indítványait - mondta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Az országban békére van szükség a romák és a magyarok között, ahhoz pedig az kell, hogy oktatással és ne pénzzel kártalanítsák a romákat. A Soros-hálózat szembe akarja fordítani a magyarokat és a romákat – közölte a Fidesz. Több ezer megítélt kártérítés kifizetését függeszti fel a kormány június közepéig, ha a héten a parlament elfogadja az erről szóló törvénymódosítást- mondta az Igazságügyi minisztérium parlamenti államtitkára a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Völner Pál álhírnek nevezte azt a DK-s felvetést, amely szerint bűnözők szabadon engedésével csökkentenék a börtönök zsúfoltságát. Több mint 50 ezren írtak alá egy október végén elindított internetes petíciót, amelynek célja a Liget Budapest projekt „megmentése" - közölte a szerdai Magyar Nemzet. A kormányhivatal haladéktalanul kivizsgálja a budapesti Liszt Ferenc Repülőtéren kedden órákon át vesztegelő légi járat ügyét - közölte a Miniszterelnökség. Tavaly a közbeszerzési eljárások szerződés szerinti összértéke 3430 milliárd forint volt, amely a bruttó hazai termék 7,5 százalékának felel meg - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Reális a klíma- és természetvédelmi akciótervben kitűzött azon cél, hogy a megtermelt energia 90 százaléka 2030-ra karbonsemleges legyen - mondta Ferencz Orsolya, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tudományos főmunkatársa az M1-en. Több mint 1300 teherautót és autóbuszt vizsgált meg a közlekedési hatóság múlt heti akciójában - közölte Mosóczi László, az ITM közlekedéspolitikáért felelős államtitkára. Információs napokon népszerűsíti a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Határtalanul! programot, amelynek támogatásával határon túli magyar területekre utazhatnak el diákok. Januárban és februárban 5500 tiltott határátlépési kísérlet volt a magyar határon, ami jelentős növekedés az előző év hasonló időszakával összehasonlítva - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. Az Európai Bizottság által végzett közvélemény-kutatás: A magyarok szerint az Európai Unió előtt álló legjelentősebb kihívás a migráció. Memorandumot juttatott el Orbán Viktor miniszterelnök a néppárti vezetőknek az Európai Néppárt stratégiai irányvonalának módosítása érdekében, amihez a pártcsalád küldetéséről szóló belső vitát tart szükségesnek. Felzabálta a politikai korrektség a Nyugat-Európai életet - mondta az Alapjogokért Központ igazgatója a miniszterelnök Európai Néppárthoz eljuttatott memoranduma kapcsán a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Szánthó Miklós közölte: lekövethető a változás, hogy a kezdetekkor sem alapvetően konzervatív, humanista pártszövetségből hogyan lett egy centrista, liberális európai pártföderáció. Jó döntés volt a kormány részéről a keleti nyitás stratégiájának meghirdetése tíz évvel ezelőtt - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Változásokra van szükség ahhoz, hogy a keresztény-konzervatív oldal újra megerősödjön Európában - jelentette ki Novák Katalin, a Fidesz alelnöke Brüsszelben. A következő generációk jelentik Európa jövőjét - mondta Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. Emmanuel Macron francia elnök intézkedéseket jelentetett be Mulhouse városban az iszlám szélsőségesség visszaszorítására és a muszlimok elszigetelődése ellen a társadalomban. Megfelelő angol nyelvtudáshoz és szakképesítéshez kötnék a külföldiek munkavállalását 2021-től Nagy-Britanniában. Az új rendszer célja, hogy felszámolják az alacsony képesítésű külföldi munkaerő foglalkoztatását. Nyílt levélben kérte Soros György, hogy távolítsák el a Facebook éléről Mark Zuckerberget, az oldal alapítóját, valamint annak operatív igazgatóját. A tőzsdespekuláns azzal vádolta meg a közösségi oldalt, hogy hozzásegíti a győzelemhez Donald Trumpot, a novemberben esedékes amerikai elnökválasztáson. Alan Dershowitz ügyvéd szerint dokumentum igazolja, hogy Barack Obama 2016-ban Soros György kérésére rendelt el vizsgálatot egy meg nem nevezett személy ellen az FBI-nál. Washington diplomáciai képviseletté nyilvánította az Egyesült Államokban dolgozó öt kínai médiumot - jelentette be kedden az amerikai külügyminisztérium. Donald Trump amerikai elnök megváltoztatta Illinois volt kormányzójának börtönbüntetését, s kegyelemben részesített más, csalásért és korrupcióért elítélt személyeket. A nemzetközileg elismert, tripoli székhelyű líbiai nemzeti egységkormány felfüggesztette részvételét a polgárháború lezárását célzó genfi tárgyalásokban, miután rakétatalálatok érték a második számú tripoli kikötőt. Második napja csökken az újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek száma Kínában, miközben kedd éjfélig több mint kétezren estek a vírus okozta tüdőgyulladás áldozatává. Több mint 44 ezer koronavírus-fertőzött adatainak elemzése alapján kutatók arra jutottak, hogy az esetek több mint 80 százalékában enyhe lefolyású a betegség, a más betegségekben szenvedők és az idősek esetében a legnagyobb a vírusfertőzés kockázata. Letelt a Diamond Princess üdülőhajón február elején a tüdőgyulladást okozó COVID-19 koronavírus miatt elrendelt karantén, a Japánban tartózkodó brit-amerikai hajó kiürítése előreláthatólag több napot vesz igénybe. Oroszország csütörtöktől ideiglenesen felfüggeszti a kínai állampolgárok beutazását - közölte a védekezésért felelős miniszterelnök-helyettes, Tatyjana Golikova hivatala. Őrizetbe vett az üzbég rendőrség 21 embert, akikről azt gyanítják, hogy kapcsolatban álltak az at-Tauhid va-l-Dzsihád nevű, Szíriában működő nemzetközi terrorszervezettel - jelentette be az üzbég belügyminisztérium. A holland fellebbviteli bíróság helybenhagyta az Állandó Választottbíróságnak azt a 2014-ben meghozott határozatát, amely 50 milliárd dollár kárpótlás megfizetésére kötelezte Oroszországot a Jukosz olajvállalat kisajátítása miatt. Az orosz igazságügyi tárca közölte, hogy Moszkva a holland legfelsőbb bíróságon semmítési eljárás keretében folytatja majd törvényes érdekeinek védelmét. Űrügynökséget hozott létre Ausztrália - jelentette be Scott Morrison kormányfő azzal, hogy 2030-ra szeretnék megháromszorozni az ország űriparának teljesítményét. Svájcban és Németországban futtatott prostituáltakat egy magyar bűnszervezet. A banda három tagját Nagykanizsán elfogták - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálat. Gyilkosság gyanúja miatt őrizetbe vettek két embert, miután holtan találtak zalaegerszegi lakásában egy férfit - közölte a megyei rendőr-főkapitányság. Bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt javasol vádemelést a NAV egy bűnbanda tizenhat tagja ellen, mert külföldről beszerzett műtrágyával "ügyeskedtek" 1,3 milliárd forintos kárt okozva. Női kézilabda NB I: FTC-Rail Cargo Hungaria - Siófok KC 24:26 Osztrák jégkorongliga: Dornbirn Bulldogs (osztrák)-Hydro Fehérvár AV19 3:2 Jégkorong Erste Liga: Sport Club Csíkszereda - Dunaújvárosi Acélbikák 2:4