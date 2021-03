Zacher Gábor: Hamut kell szórnom a fejemre

– Hamut kell szórnom a fejemre, mert látom, hogy mit okoznak a vírus legújabb variánsai. Egy héttel ezelőtt még azt mondtam, hogy a kínaival én nem oltatnám be magam, de most már azt kell, mondjam, hogy azzal is! Oltani, oltani, oltás mindenekelőtt! – vallotta be Zacher Gábor a 168.hu-nak adott interjúban.

Az ismert toxikológus véleménynyilvánítása azért különös, mert sokáig igencsak bizalmatlan volt a koronavírus elleni vakcinákat – kifejezetten a kínai Sinopharm vakcinát – illetően, és ezt a különböző médiumoknak adott nyilatkozataiban sem tagadta.

Az utóbbi időben Zacher Gábor azonban egyre több olyan interjút ad, amelyben a vakcinák beadatására buzdít. Nemrég az ATV Híradójának beszélt arról, hogy

igazából teljesen mindegy, hogy melyik vakcinát adatjuk be magunknak, mindegyik jobb, mint maga a fertőzés.

A 168.hu-n ma reggel megjelent terjedelmes interjúban bár igyekeztek kevésbé látható helyre tenni Zacher vallomását, a toxikológus ismét elmondta, hogy

a jelenlegi helyzetben az oltás beadása a legfontosabb, függetlenül annak származási országától.

A mérleg egyik felében ugyanis ott a koronavírus, a tüdőgyulladás, a későbbi szövődmények, a lélegeztetőgép és a halál, a másikon pedig ott van öt vakcina, ami védettséget nyújt – magyarázta Zacher Gábor.

A toxikológus egy dán kutatásra hivatkozva azt is elmondta, hogy szerinte a krónikus betegeken és az időseken túl az elhízottak vannak a legnagyobb veszélyben. – Nagyon komoly rizikófaktor az elhízás! Saját szememmel is látom, hogy 50 éves túlsúlyos, cukorbeteg, magas vérnyomással ha covidos lesz, szinte biztos, hogy súlyos légzési nehézséggel gépre kerül és meghal. Ennyi.

Durvának tűnik, és biztosan nem hangzok píszinek, de szeretném, hogy az emberek túléljék ezt a betegséget.

Hozzátette, ha túlsúlyos hírességek megmutatnák, hogy miként tudnak egészséges életmódváltással lefogyni, sokan követnék kedvenceik példáját.

168 óra alapján Magyar Nemzet