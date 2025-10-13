Keresés

XXI. Század Intézet: Vezet a Fidesz, a DK nem jutna be a parlamentbe

2025. október 13., hétfő 07:10 | HírTV
DK Magyar Kétfarkú Kutya Párt XXI. Század Intézet Fidesz felmérés Mi Hazánk Mozgalom Tisza Párt

Négypárti parlament alakulna a XXI. Század Intézet kutatása szerint. Fél évvel a választások előtt felmérésükből az derül ki, hogy a politikailag aktívak 44 százaléka Fidesz-szavazó, 41 százalék szavazna a Tiszára.

A közvélemény-kutatásból kiderül, hogy 7 százalék a Mi Hazánk Mozgalomra és 5 százalék a Magyar Kétfarkú Kutya Pártra voksolna egy most vasárnapi országgyűlési választáson.

A Demokratikus Koalíció 3 százalékot érne el, vagyis nem jutna be a parlamentbe.

A Magyar Nemzet rámutatott, a kutatásuk a pártok versenyére irányult. Arra voltak kíváncsiak, hogy a politikailag aktívak, tehát azok, akik arról nyilatkoztak, hogy biztosan részt vennének egy most vasárnap esedékes választáson, mely pártokra adnák a voksukat. 

Fotó: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (középen) beszédet mond a Tátra téri piacon tartott aláírásgyűjtésen Pesterzsébeten 2025. október 11-én. A mai napon aláírásgyűjtést indítunk Brüsszel háborús tervei ellen - írta a kormányfő Facebook bejegyzésében ezen a napon reggel. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 

 

