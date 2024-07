XXI. Század Intézet: Erőszakos személyekkel veszi körbe magát Magyar Péter + videó

Radnai Márk esete is azt mutatja, hogy meglehetősen agresszív és erőszakos politikusokkal vagy szereplőkkel veszi körbe magát Magyar Péter. Erről már a XXI. Század Intézet vezető elemzője beszélt Híradónknak. Deák Dániel szerint nem meglepő, hiszen maga Magyar Péter is az agresszív és erőszakos megnyilvánulásairól hírsült el az elmúlt időszakban.

