XXI. Század Intézet: Átrendeződések és lecsúszások, avagy Európa lejtmenetbe került

Általánosságban elmondható, hogy a koronavírus-járvány és annak hatásai mellett még a legstabilabb európai országok pozícióit is érdemben gyengítette a háború, valamint annak rendkívül kedvezőtlen gazdasági és társadalmi hatásai. Negatív hatással volt a bevándorlás, a terrorfenyegetettség és a kormányzásképtelenség maradandónak bizonyuló mintázata is. Részletesebben arról van szó, hogy a 2020 és 2023 közé eső esztendők, vagyis a 2020-as évtized első harmada egyfelől némi átrendeződést és helycserét hozott a stabilitási rangsorban, másfelől egyes országok nem tudtak kitörni helyzetükből.

