Wittner Mária-emlékkiállítás nyílt Csepelen

A kiállítás 14 tabló segítségével mutatja be Wittner Mária életét, illetve a tárlaton láthatóak korabeli fegyverek is.

Ez egyben szimbolikus jelentőségű is, hiszen június 9-én önkormányzati és európai parlamenti választásra is sor kerül. Mindkettő tétje a magyar nemzet szuverenitása és jóléte. Egyszerűbben: háború, vagy béke - fogalmazott Németh Szilárd.

Felidézte, hogy a kormányzat 6 millió forint támogatást nyújtott a vándorkiállítás megvalósításához, és a tárlatot a tervek szerint Kárpát-medence szerte be kívánják mutatni. Továbbá egy kötet kiadását és egy honlap megvalósítását is tervezik a kiállításhoz kapcsolódóan.

