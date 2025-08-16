Wintermantel Zsolt szerint minél hamarabb ki kell vizsgálni a tűzeseteket + videó

Megengedhetetlen, hogy olyan buszok szállítsák az utasokat Budapesten, amelyek bármikor kigyulladhatnak - mondta a Budapest Műhely kutatási és elemzési szakértője híradónknak. Alig 24 óra leforgása alatt 3 BKV busz is kigyulladt Budapesten, szerdán 1, míg csütörtökön 2 autóbusz égett ki. Wintermantel Zsolt szerint minél hamarabb ki kell vizsgálni a tűzeseteket.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Idén is megrendezik a Homokháti Búcsút, Mórahalom téréségének egyik legfontosabb szakrális eseményét, melyet hagyományosan Szent István napjának előestéjén tartanak - tájékoztatta az önkormányzat az MTI-t.
Vízitúra útvonalat alakít ki a nagydorogi önkormányzat által vezetett konzorcium a Sión és a Sárvízen a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 427 millió forintos támogatásával - közölte a projekt vezetője az MTI-vel.