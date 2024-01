Wintermantel Zsolt: A jelenlegi főpolgármester Gyurcsány Ferenc legjobb tanítványa

Megosztás itt:

– Karácsony Gergely főpolgármester a legutóbbi Fővárosi Közgyűlésben a szemükre vetette, hogy a Fidesz–KDNP-nek nincs ajánlata a budapestiek számára. Mi az önök ajánlata a budapestieknek?

– Szeretném Karácsony Gergely figyelmébe ajánlani azt a kilenc évet, amikor a Fidesz–KDNP irányította Budapestet 2010 és 2019 között. A jelenlegi főpolgármester ebben az időszakban megfigyelhette azt, hogy mi az ajánlata a Fidesznek Budapest számára. Az a kilenc év a biztonságos, stabil működés és fejlődés időszaka volt Budapesten. Nyilvánvalóan nem volt tökéletes a város, mert egy városban mindig vannak kihívások, mindig vannak megoldásra váró feladatok Akkoriban a budapestiek viszont normál körülmények között tudtak élni, közlekedni. Közben pedig folyamatosak voltak a fejlesztések, az útfelújítások, különböző nagyobb beruházások. Van olyan ajánlata tehát a Fidesznek, amit jó szívvel ajánlunk. Sajnáljuk, hogy a főpolgármester azt a kilenc évet is átaludta, mint ahogy most teszi a szolgálati autójában, buszsávban közlekedve, szundikálva. Kell egy megbízható főpolgármester, aki összefogja a mögötte álló csapat munkáját. Karácsony Gergelynek nincs jó csapata, és személyében is alkalmatlan, hogy ezt a munkát irányítsa.

– Megfordítva a kérdést: ön szerint Karácsony Gergelynek a mostani teljesítménye alapján lehet jó ajánlata a fővárosiak számára?

– Karácsony Gergely az elmúlt négy évben két nagy beruházást fejezett be, a Blaha Lujza tér és a Lánchíd felújítását. Mindkettőt a Fidesz–KDNP készítette elő, terveztette meg és teremtette elő hozzájuk a forrásokat. Egyetlen olyan beruházás sincs, amit Karácsony Gergely talált volna ki, készített elő és valósított meg. Az, hogy négy év alatt nem történik semmi, nem kötődik az aktuális főpolgármester nevéhez egyetlen nagyobb beruházás sem, az egyszerűen példa nélküli. Az átgondolatlanul felfestett kerékpársávokat nem nevezhetjük beruházásnak.

– A Fidesz–KDNP alatt koncepció is készült a kerékpárutak építésére, hol tart most ez a terv?

– A mobilitási tervet még a Fidesz–KDNP-s vezetés dolgozta ki, amit a nyáron felülvizsgált a mostani Fővárosi Közgyűlés is. Az alapelvet, a fő szempontokat meghagyta ez a grémium. A mobilitási terv tartalmazza, hogy közép- és hosszú távon miként kellene fejleszteni a főváros és agglomerációjának közlekedését. Ez alapján akár lehetne jól is csinálni a dolgokat. Nem kérdés, hogy az autóforgalmat, ha lehetséges csökkenteni kell, és a közösségi közlekedés felé terelni az autósokat. De nem parancsszóra. Az nem működik, hogy ellehetetlenítem az autós közlekedést, elveszek sávokat, megszüntetek parkolóhelyeket. Először meg kell teremteni az alternatívát, megépíteni a P+R-parkolókat, fejleszteni a közösségi közlekedést. Meg kell teremteni, hogy az autós közlekedőknek valós alternatíva álljon rendelkezésre.

