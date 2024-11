Wellor búcsúzóul kőkemény dallal szállt bele Pressmanbe + videó

Megosztás itt:

A Wellor névjegyévé váló kőkemény dalszöveg most is a helyén van, sőt, ha lehet most még vitriolosabb, mint eddig bármikor - olvasható a cikkben.

Íme néhány versszak az új az dalból:

Szorul a torok, könnyes a szem

nélküled mi lesz velünk, Pressman?

sok emlék, LMBTQ-piknik

gondolni fogunk rád mi mindig

ünneped már nem lesz a Pride

felszámoljuk a kuplerájt

neked most már illa berek

felsírnak halkan a youtuberek

Az útleveled el ne vesszen,

tényleg húzz el végleg, Pressman!

beintünk a hatalmi gőgnek

tűnj el innen, rég hányunk tőled!

Magyar Peti szemében gyász

vidd magaddal, mint a poggyászt

a sok aljasság, mind hiába

kotródsz vissza Amerikába

visszacsap majd minden átkod

és ha nem lesz elég mákod

míg nézel bambán, bandzsán

új állomásod Azerbajdzsán.

(...)

Főállású provokátor

más lesz minden mától

fogd kézen a férjedet

fizetjük a repjegyet

nem bánjuk, ha megharagszol

ez a járat egy útra szól

és ha a búcsú kicsit megtör

útravalód a cancel culture

Az útleveled el ne vesszen,

tényleg húzz el végleg, Pressman!

beintünk a hatalmi gőgnek

tűnj el innen, rég hányunk tőled!

Te voltál, ki mindent áthág

siratnak a Pressman-árvák

úgy leszel jó nagykövet

ha minden áruló követ

emlékszünk a széderestre

úgy gondolj majd vissza Budapestre

ha feldolgozod a kudarcot

mi itt a fotóddal játsszuk a dartsot

Wellor Pressman búcsújára írt kőkemény dalát, itt hallgathatják meg: