Weber: Orbán Viktor dönti el, hogy a Fidesz melyik pártcsalád tagja lesz

A NÕK ÉS A CSALÁDOK HELYZETE ELVÁLASZTHATATLAN EGYMÁSTÓL MONDTA NOVÁK KATALIN A FICSAK NÕNAPI KONFERENCIÁJÁN. ORBÁN VIKTOR: A BEVÁNDORLÁSPÁRTIAK MEGTÁMADTÁK A FIDESZT AZ EURÓPAI NÉPPÁRTBAN KOSSUTH RÁDIÓ. GULYÁS GERGELY: OLYAN PÁRTOK TÁMADJÁK A FIDESZT AZ EPP-BEN, AMELYEK A BEVÁNDORLÁSI KVÓTÁKAT IS MEGSZAVAZTÁK KORMÁNYINFÓ. GULYÁS GERGELY: A CSALÁDVÉDELMI AKCIÓTERV NÉGY PONTJA LÉP HATÁLYBA JÚLIUS 1-JÉN KORMÁNYINFÓ. A BABAVÁRÓ TÁMOGATÁS, A CSOK KITERJESZTÉSE, A HITELELENGEDÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS ÉS A NAGYCSALÁDOSOK AUTÓTÁMOGATÁSA KÖZÖLTE A MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETÕ MINISZTER. INGATLAN.COM: AZ INGATLANÁRAK ROBBANÁSÁT FOGJA VISSZA A FALUSI CSOK EGYIK ÚJ FELTÉTELE - M1. BUDAPEST NYERTE EL A 2019-ES ÉV LEGJOBB EURÓPAI ÚTI CÉLJÁNAK JÁRÓ RANGOS NEMZETKÖZI ELISMERÉST, A EUROPEAN BEST DESTINATION 2019-DÍJAT. TARLÓS ISTVÁN FÕPOLGÁRMESTER: A VÁROSVEZETÉS ÉS A KORMÁNY ELKÖTELEZETT ABBAN, HOGY BUDAPEST ÉLHETÕ ÉS FEJLÕDÕ VÁROS LEGYEN. ORBÁN VIKTOR: ORBÁN: A FALVAKAT OLYAN CIVILIZÁCIÓS KÖZEGGÉ KELL TENNI, MINT AMILYENEK A VÁROSOK KOSSUTH RÁDIÓ. TARLÓS ISTVÁN: ELVI MEGEGYEZÉS SZÜLETETT AZ ÉJSZAKAI REPÜLÉSI TILALOM BEVEZETÉSÉRÕL - M1. NAPOKON BELÜL MEGKEZDÕDIK NÉGY KIEMELT IDEGENFORGALMI TÉRSÉG KERÉKPÁROS HÁLÓZATÁNAK FEJLESZTÉSE VILÁGGAZDASÁG. HANDÓ TÜNDE: KIEMELKEDÕEN TELJESÍTETTEK A KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI BÍRÓSÁGOK. TELT HÁZAT VÁRNAK A SZÁLLODÁKBAN AZ ELSÕ TAVASZI HOSSZÚ HÉTVÉGÉN MAGYAR NEMZET. MÁR KÖZEL 200 EZREN FIZETTÉK VISSZA A DIÁKHITELT MAGYAR HÍRLAP. MNB: VALAMENNYI INFLÁCIÓS ALAPMUTATÓ AZ INFLÁCIÓS CÉL FÖLÉ EMELKEDETT. KSH: 3,1 SZÁZALÉKKAL NÕTTEK A FOGYASZTÓI ÁRAK FEBRUÁRBAN. RÉMÁLMAINKBAN SEM GONDOLTUK VOLNA, HOGY EURÓPA ÚJRA BIRODALOMÉPÍTÕ CÉLKITÛZÉSEKNEK LESZ KITÉVE MONDTA ORBÁN VIKTOR EGY FRANCIA ESSZÉISTA KÖNYVÉBE KÉSZÜLT BESZÉLGETÉSBEN. EURÓPAI VEZETÕKHÖZ FORDUL LOMNICI ZOLTÁN ÉS SZÉKELYFÖLD SZENÁTORA A ROMÁNIÁBAN TERRORVÁD MIATT ELÍTÉLT SZÉKELY FIATALOK ÜGYÉBEN. MÁRCIUS 30-ÁN, EGY NAPPAL A BREXIT UTÁN INDUL A KÜLFÖLDI EU-POLGÁROK BRIT LETELEPEDÉSI ENGEDÉLYEZÉSI RENDSZERE. NAGY AZ ÉRDEKÉLÕDÉS FERENC PÁPA CSÍKSOMLYÓI LÁTOGATÁSA IRÁNT, ALIG EGY HÉT ALATT MINTEGY 50 EZREN REGISZTRÁLTAK AZ ESEMÉNYRE. ÉLETFOGYTIGLANRA ÍTÉLTÉK A MUNKATÁRSAIT ÉVEKEN ÁT MÉRGEZÕ FÉRFIT NÉMETORSZÁGBAN. EGY AMSZTERDAMI ISZLÁM KÖZÉPISKOLA TANÁRAIT TERRORISTA KAPCSOLATOKKAL GYANÚSÍTJA A HOLLAND ELHÁRÍTÁS. ELFOGADTÁK AZ ÚJ OLASZ ÖNVÉDELMI TÖRVÉNYT, AMELYNEK ÉRTELMÉBEN, HA VALAKIT SAJÁT TULAJDONÁBAN ÉR TÁMADÁS, FEGYVERREL IS ÉLHET. DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK VOLT ÜGYVÉDJE KORÁBBAN AZ ELNÖKI KEGYELEM LEHETÕSÉGÉRÕL EGYEZKEDETT - THE WALL STREET JOURNAL. A HUAWEI PERT INDÍTOTT AZ USA ELLEN, MERT WASHINGTON ALKOTMÁNYELLENESEN KORLÁTOZZA ÜZLETI TEVÉKENYSÉGÉT - TUDATTA A VÁLLALAT CSÜTÖRTÖKÖN. A CIA-NAK EZENTÚL NEM KELL JELENTÉST TENNIE AZ AMERIKAI DRÓNTÁMADÁSOK CIVIL ÁLDOZATAIRÓL. AMERIKAI SZAKÉRTÕK SZERINT ISMÉT MÛKÖDÕKÉPES AZ ÉSZAK-KOREAI RAKÉTAINDÍTÓ LÉTESÍTMÉNY, AMELYNEK A LEBONTÁSÁT PHENJAN KORÁBBAN MEGÍGÉRTE. BELEHALT SEBESÜLÉSEIBE EGY 15 ÉVES PALESZTIN FIÚ, AKIT IZRAELI KATONÁK LÕTTEK MEG EGY ÖSSZECSAPÁS SORÁN CSÜTÖRTÖKÖN. AUSZTRÁLIA KORMÁNYFÕJE HEVESEN ELLENZI A BEFOGADHATÓ MENEKÜLTEK SZÁMÁNAK EMELÉSÉT. A VENEZUELAI ELLENZÉK SZERINT ALIG HAT DOLLÁRT KERES HAVONTA 1,5 MILLIÓ KÖZALKALMAZOTT. ÁRAM NÉLKÜL MARADT VENEZUELA NAGY RÉSZE CSÜTÖRTÖKÖN, A SZOLGÁLTATÓ SZERINT SZABOTÁZS TÖRTÉNT. MADURO AZ AMERIKAI IMPERIALIZMUST OKOLTA AZ ORSZÁGOS ÁRAMSZÜNETÉRT. ÉLETÉNEK 92. ÉVÉBEN ELHUNYT HALÁSZ BÉLA, A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA RENDES TAGJA. ORFK: HAT FÕS, BÉCSBEN LÁNYOKAT FUTTATÓ BÛNBANDÁT VETT ÕRIZETBE A RENDÕRSÉG. BKK: A HÉTVÉGÉN RÖVIDÍTETT ÚTVONALON JÁR, A BATTHYÁNY TÉR HELYETT A MARGIT HÍD BUDAI HÍDFÕJE ÉS SZENTENDRE KÖZÖTT KÖZLEKEDIK A H5-ÖS HÉV. A RICHTER-SKÁLA SZERINTI 4,0-S ERÕSSÉGÛ FÖLDRENGÉS VOLT NAGYATÁDNÁL. ELHUNYT HÜTTL KÁLMÁN, A VÁROSMAJORI SZÍV- ÉS ÉRGYÓGYÁSZATI KLINIKA EGYETEMI TANÁRA - KÖZÖLTE A SEMMELWEIS EGYETEM.