„VV Áky és VV Detti” újabb kalandjai az „MTVA Vadkempingben”

Ius Fecalia: a törvényesen megválasztott szenátor 72 órás bejelentés alapján bármikor székelhet bármely közintézményben – írja elő a római jog és Jeszenszky Zsolt pólója, melyet az enigmatikus Kurtz ezredes talált meg újra a római jog könyvek porosodó lapjai közt. A Hír TV politikai hobbistájának zoknija - Hadházy vírussá lett lábtyűjéhez hasonlóan - erős folytonossági hiányokkal küzdött. Ezzel vette kezdetét az eheti Szabadfogás a HírTV stúdiójában.

Herényi Károly, volt-MDF-es, volt-képviselő számára a volt politikusi lét mélységes nyugalmat rejt, hisz a parlamenti lét állandó stressz az ember számára. Schmuck Andor, hivatásos jelenség is úgy véli ő ugyan sokat gyakorolt eddig, de nem érzi még mindig magát volt-politikusnak, bár megtisztelő a címke, hogy volt szocialista politikus de 2000-es kizárását követően 18 évvel később pláne nem érzi magát annak. Nagy József,"szimplán újságíró" nem is tervez politikusnak lenni, úgy véli azt, hogy mennyire vicces vagy hatékony a két volt-LMP-s volt-elnökpáros, jelenleg hozzá hasonlóan "szimplán képviselő" akciója, majd a választók döntik el, addig pedig joguk van képviselőként akár napi harmincszor is akárhova bemenni, és ha úgy teszik élni a "ius fecalia" ősi jogával.

Az adatvédelmi biztos szerint is azonban számos jogsértést követ el a két Alinsky-epigon, hisz az alkalmazottakat filmezni, az ügymenetet megakasztani egyáltalán nincs joguk - emlékeztetett Huth Gergely az izgalmas és parázs szócsata bemelegítő körében. Nagy József szerint abban Jeszenszky Zsoltnak igaza van, hogy adott esetben annál kézibb vezérlés nincs, amikor egy politikus bemegy egy szerkesztőségbe és rendelkezik, hogy ki mit mondjon, de a mostani akciók gyökere hetekkel ez előttre nyúlik vissza, sőt hosszú évek óta a köztévébe, amely elvileg az adófizetők pénzéből működik, egyetlen ellenzéki politikust sem hívtak be, hogy elmondja a véleményét.

Jeszenszky Zsolt is egyetértett Nagy Józseffel abban, hogy a választók adják meg a végső választ erre, hogy mindenféle trollkodás nélkül tényleg ki hogyan fog felelni erre a helyzetre? Kire jellemző azonban az a beszűkült tudatállapot, miszerint ha bárki bármit is tesz a másik, gyűlölt ellenféllel szemben, legyen az bármekkora baromság, az rögtön jó színben jelenik meg. Ezen a ponton már kellően felforrósodott a levegő a stúdióban és el is kezdődött a Szabadfogású szóbirkózás.