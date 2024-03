Megosztás itt:

Vörös Sára, aki jelenleg is képviselő a közgyűlésben, úgy látja, ha sikerülne ezt megvalósítani, az egyrészt új munkahelyeket teremtene, emellett az iparűzési adó bevétel is nőne. A Baranya vármegyei város lélekszáma miatt kislistás választás lesz, ami azt jelenti, nincsenek körzetek, a településvezetőre és a 8 tagú képviselőtestület tagjaira is egy szavazólapon lehet voksolni.