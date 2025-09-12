Vonatbaleset Magyarkútnál: két sérült, a MÁV vezérigazgatója azonnali vizsgálatot rendelt el

Megosztás itt:

A baleset nem sokkal 8 óra után történt. A helyszíni tájékoztató idején a helyszínelés még zajlott, és még nem kezdődött meg a műszaki mentés. Az egyik kisiklott kocsi félig a pálya melletti árokba dőlt, az utána következő pedig leugrott a sínről. Azt a három kocsit, ami a pályán maradt, már leválasztották a kisiklott vagonokról.

Váczi Viktor közölte, hogy a baleset oka egyelőre tisztázatlan. A mozdonyvezető semmilyen előjelét nem észlelte a történteknek. Azt mondta, hogy a motorkocsi egyszer csak leugrott a sínről - idézte fel.

Tájékoztatása szerint a helyszínelést követően a hátsó kocsit hidraulikus emelővel helyezik vissza a sínekre, illetve péntek éjszakára várnak a helyszínre egy 150 tonna teherbírású vasúti darut, ami visszaemeli az árokba futott motorkocsit a pályára. A szóvivő elmondta: a szakaszon óránkénti 50 kilométer a megengedett sebesség. A vonat - amelyen 20 ember utazott - már a megálló előtt megkezdte a fékezést, és a baleset időpontjában óránkénti 38 kilométeres sebességgel haladt.

Közlése szerint az útvonalon pótlóbuszokat indítanak. Diósjenő és Balassagyarmat felől a vonatok Szokolyáig közlekednek, és Vácról Berkenyére indulnak pótlóbuszok. Délutántól Vácról külön kisbuszok indulnak Magyarkút állomásra. Az utasoknak arra kell felkészülniük, hogy szombaton, de lehet, hogy a következő napokban is csak a pótlóbuszokkal tudják elérni az úti céljukat - tette hozzá Váczi Viktor.

Kérdésekre válaszolva elmondta, hogy az előírások szerint évente kétszer mérőszerelvény halad át a mellékvonalon, továbbá folyamatos a gyalogos pályabejárás is. Azok a 40 éves kocsik, amelyek kisiklottak, az elmúlt években estek át felújításon.

A mellékvonalon egyébként munkanapokon óránként közlekednek a vonatok, egyéb napokon pedig kétóránként - mondta Váczi Viktor. Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója Facebook-oldalán azt írta, a két sérült munkavállalót a mentők a váci kórházba szállították. A társaság vezetője gyors és teljes felépülést kívánt nekik, az érintett utasoktól pedig bocsánatot kért a történtekért.

Megjegyezte: mindenkit óvna az elhamarkodott ítéletektől és "megfejtésektől". Az ilyen és ehhez hasonló esetek túlnyomó részében ugyanis általában nem egyetlen ok, hanem több szerencsétlen körülmény együtt állása vezet a balesethez - mondta.

"A további megállapításokhoz részletes vizsgálatra van szükség: a vizsgálat lefolytatását azonnal elrendeltem" - tette hozzá. A konkrét esettől függetlenül tény: a magyarországi vasúti mellékvonalak mind a gördülőállományukat, mind az infrastruktúrájukat tekintve felújításért, fejlesztésért kiáltanak - közölte Hegyi Zsolt, jelezve: ennek érdekében gyorsították fel járműbeszerzési és pályafelújítási programjaikat.

"Mindent elkövetünk, hogy amint másutt, úgy a 75-ös vonalon is teljes biztonsággal szállhasson mindenki ismét vonatra" - fogalmazott a vezérigazgató.

A Mávinform korábban azt közölte, hogy a pótlóbuszok - a közút kialakítása miatt - nem érintik Fenyveshegyet, Magyarkút-Verőcét, Magyarkutat és Szokolyát. Szokolya és Kismaros, illetve Vác között a 350-es, 351-es, 352-es Volán-járatokkal lehet utazni, amelyeken elfogadják a vasúti jegyeket is. A Vác-Balassagyarmat vonalon utazóknak hosszabb eljutási idővel kell számolniuk.

