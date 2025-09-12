Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 12. Péntek Mária napja
Jelenleg a TV-ben:

Komment

Következik:

Híradó 19:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Vonatbaleset Magyarkútnál: két sérült, a MÁV vezérigazgatója azonnali vizsgálatot rendelt el

2025. szeptember 12., péntek 18:00 | MTI

Két MÁV-alkalmazott sérült meg könnyebben, amikor egy Vácról Balassagyarmatra tartó vonat két kocsija kisiklott Magyarkút megállónál péntek reggel. Hegyi Zsolt vezérigazgató azonnali vizsgálatot indított, miközben a helyreállítás és a pótlóbuszok szervezése zajlik.

  • Vonatbaleset Magyarkútnál: két sérült, a MÁV vezérigazgatója azonnali vizsgálatot rendelt el

A baleset nem sokkal 8 óra után történt. A helyszíni tájékoztató idején a helyszínelés még zajlott, és még nem kezdődött meg a műszaki mentés. Az egyik kisiklott kocsi félig a pálya melletti árokba dőlt, az utána következő pedig leugrott a sínről. Azt a három kocsit, ami a pályán maradt, már leválasztották a kisiklott vagonokról.

Váczi Viktor közölte, hogy a baleset oka egyelőre tisztázatlan. A mozdonyvezető semmilyen előjelét nem észlelte a történteknek. Azt mondta, hogy a motorkocsi egyszer csak leugrott a sínről - idézte fel.

Tájékoztatása szerint a helyszínelést követően a hátsó kocsit hidraulikus emelővel helyezik vissza a sínekre, illetve péntek éjszakára várnak a helyszínre egy 150 tonna teherbírású vasúti darut, ami visszaemeli az árokba futott motorkocsit a pályára. A szóvivő elmondta: a szakaszon óránkénti 50 kilométer a megengedett sebesség. A vonat - amelyen 20 ember utazott - már a megálló előtt megkezdte a fékezést, és a baleset időpontjában óránkénti 38 kilométeres sebességgel haladt.

Közlése szerint az útvonalon pótlóbuszokat indítanak. Diósjenő és Balassagyarmat felől a vonatok Szokolyáig közlekednek, és Vácról Berkenyére indulnak pótlóbuszok. Délutántól Vácról külön kisbuszok indulnak Magyarkút állomásra. Az utasoknak arra kell felkészülniük, hogy szombaton, de lehet, hogy a következő napokban is csak a pótlóbuszokkal tudják elérni az úti céljukat - tette hozzá Váczi Viktor.

Kérdésekre válaszolva elmondta, hogy az előírások szerint évente kétszer mérőszerelvény halad át a mellékvonalon, továbbá folyamatos a gyalogos pályabejárás is. Azok a 40 éves kocsik, amelyek kisiklottak, az elmúlt években estek át felújításon.

A mellékvonalon egyébként munkanapokon óránként közlekednek a vonatok, egyéb napokon pedig kétóránként - mondta Váczi Viktor. Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója Facebook-oldalán azt írta, a két sérült munkavállalót a mentők a váci kórházba szállították. A társaság vezetője gyors és teljes felépülést kívánt nekik, az érintett utasoktól pedig bocsánatot kért a történtekért.

Megjegyezte: mindenkit óvna az elhamarkodott ítéletektől és "megfejtésektől". Az ilyen és ehhez hasonló esetek túlnyomó részében ugyanis általában nem egyetlen ok, hanem több szerencsétlen körülmény együtt állása vezet a balesethez - mondta.

"A további megállapításokhoz részletes vizsgálatra van szükség: a vizsgálat lefolytatását azonnal elrendeltem" - tette hozzá. A konkrét esettől függetlenül tény: a magyarországi vasúti mellékvonalak mind a gördülőállományukat, mind az infrastruktúrájukat tekintve felújításért, fejlesztésért kiáltanak - közölte Hegyi Zsolt, jelezve: ennek érdekében gyorsították fel járműbeszerzési és pályafelújítási programjaikat.

"Mindent elkövetünk, hogy amint másutt, úgy a 75-ös vonalon is teljes biztonsággal szállhasson mindenki ismét vonatra" - fogalmazott a vezérigazgató.

A Mávinform korábban azt közölte, hogy a pótlóbuszok - a közút kialakítása miatt - nem érintik Fenyveshegyet, Magyarkút-Verőcét, Magyarkutat és Szokolyát. Szokolya és Kismaros, illetve Vác között a 350-es, 351-es, 352-es Volán-járatokkal lehet utazni, amelyeken elfogadják a vasúti jegyeket is. A Vác-Balassagyarmat vonalon utazóknak hosszabb eljutási idővel kell számolniuk.

Forrás: MTI

Fotó: 

 

 

További híreink

ALDI akció: tömegek rohanták meg az üzleteket, ölték egymást a ruhákért - ez még csak a kezdet

„Ennek az állatnak halál jár” – Donald Trump nem fogta vissza magát az Amerikát megrázó gyilkossággal kapcsolatban

3 spórolós tipp az őszi nagytakarításhoz

Elvonási tünet? Alkoholista focistával bővült Magyar Péter szégyenpadja

Kitálalt Ruszin-Szendi volt helyettese: Morálisan vállalhatatlan ember!

Kerkeznek távoznia kellett? Meglepő dolgot árultak el a Liverpoolba igazolásáról

Megnevezték az orvost, aki olyat tett a miskolci kórházban, hogy a beteg azóta sem tért magához

Szemerey Zsófi: Úgy érzem, hazatértem

Ki léphet Magyar Péter helyére, ha tavaszig összeomlik a Tisza Párt?

További híreink

Ki léphet Magyar Péter helyére, ha tavaszig összeomlik a Tisza Párt?

Orbán Viktor válaszolt a finn elnöknek

Leleplezés: nem mondott igazat a Tisza alelnöke, nem érte anyagi kár szállodáját + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Fico kemény üzenete az EU-nak: nincs több szankció, amíg az európai gazdaság nem kap lendületet
2
Orbán Viktor válaszolt a finn elnöknek
3
Ki léphet Magyar Péter helyére, ha tavaszig összeomlik a Tisza Párt?
4
Leleplezés: nem mondott igazat a Tisza alelnöke, nem érte anyagi kár szállodáját + videó
5
Szijjártó Péter a szolidaritás jegyében kérte a közép-európai külügyminiszterek segítségét
6
Charlie Kirk gyilkosa - FBI: megjelent az első fotó, tudjuk a menekülési irányt
7
Donald Trump: elfogták a Charlie Kirk elleni merénylet feltételezett elkövetőjét
8
Szörnyű tragédia, ketten meghaltak egy balatonfüredi háztűzben
9
Összeomlóban a Tisza Párt? Már a baloldali kutatók sem tudják kozmetikázni a számokat
10
Ötforintos ruhákért tomboltak az Aldiban

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!