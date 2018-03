Vonáék nem egyezkednek Gyurcsányékkal

Karácsony Gergely, az MSZP–Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje és Szél Bernadett, az LMP kormányfő aspiránsa is elfogadta Gyurcsány Ferenc meghívását, és leülnek tárgyalni vasárnap a DK elnökével. A Jobbik azonban nem kér Gyurcsány Ferencből. Volner János, a párt frakcióvezetője a baloldali szavazókat szeretné megnyerni, mert nélkülük nem valósulhat meg a kormányváltás.

„Tárgyalásra hívom a parlamenti bejutásra esélyes ellenzéki pártok vezetőit, az MSZP–Párbeszéd, az LMP és a Jobbik vezetőjét. Várom őket vasárnap 17 órára. Nem bonyolítom a dolgot. Egyszerűen arra kérem őket, hogy ugorjanak be hozzánk, és tárgyaljunk, ez a legkevesebb, amit elvárnak a választók” – jelentette be a DK elnöke egy nappal ezelőtt. Gyurcsány Ferenc a március 15-i nemzeti ünnepen tartott baloldali rendezvényen hívta tárgyalóasztalhoz az ellenzéki pártokat.

A Jobbik azonban nem kér a DK elnökének invitálásából. „Fontos azt látni, hogy Gyurcsány Ferenc egy lejáratódott politikus. Nekünk nem az a dolgunk, hogy a korrupt baloldali politikusokkal keressük a megegyezés lehetőségét, nekünk az a dolgunk politikai pártként, hogy a baloldali szavazókat tudjuk megszólítani” – fogalmazott Volner János, a párt frakcióvezetője a Hír TV reggeli műsorában.

Az LMP viszont leül Gyurcsány Ferenccel egy asztalhoz. Szél Bernadett Egyenesen című műsorunkban azt mondta az ellenzéki pártoknak sorsközösséget kell vállalniuk egymással, különben nem lesz kormányváltás. „Gyurcsány Ferenc tudja, hogy nem az ellenzék legintegratívabb politikusa, hogy finoman fogalmazzak. Tehát ilyen módon a Jobbikot nehéz helyzetbe hozta. Talán jobb lett volna máshogyan kezdeményezni ezt a találkozót, de mindenesetre a találkozó a lényeg, hogy beszéljünk egymással. Hogy ott mi fog történni, bocsánat, én viszont nem arról szeretnék beszélni, hogy április 8-a után mi lesz, hanem arról, hogy április 8-ig hogyan tudunk eljutni úgy, hogy ott nyolcadikán kormányváltás legyen – nyilatkozta a politikus.

Az MSZP–Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje is ott lesz vasárnapi megbeszélésen. Karácsony Gergely szerint ugyanakkor a Jobbik nem gondolja komolyan a kormányváltást, ha nem ül le velük egyeztetni. „Ez a találkozó, vagy bármelyik másik találkozó előrébb visz minket azon az úton, hogy az ellenzéki oldal térfelén nagyobb egység legyen. Ez a választópolgárok jogos akarata, és azt is szeretném hozzátennie, hogy a 2014-es választások egyértelműen megmutatták azt, hogy Magyarországon a Fideszen kívül csak a baloldal tud egyéni választókerületekben győzedelmeskedni, és hogyha a baloldalon, a demokratikus oldalon nagyobb egység lesz, akkor meg is tudjuk a választást nyerni közösen. Ne várjunk a Jobbikra, mert ha a Jobbikra váruk, akkor el fog telni 20 év és Magyarországnak nincs húsz éve arra, hogy Orbán Viktornak ezeket a kirekesztő mondatait hallgassuk” – nyilatkozta.

Az Együtt miniszterelnök-jelöltje szerint is csak együttműködéssel lehet leváltani a kormányt, Szigetvári Viktor éppen ezért bízik a megállapodásban, noha őt nem hívták meg az egyeztetésre. A DK ügyvezető alelnöke sikeresnek tartja, hogy az LMP és az MSZP–Párbeszéd vezetői vasárnap leülnek velük tárgyalni. A baloldali párt ugyanakkor a Jobbik távolmaradásáért nem vállalja a felelősséget.