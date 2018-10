Vona pártok felett álló vezetőként térhet vissza

Vona Gábor, a Jobbik elnöke megérkezett oda, ahová sosem gondolta volna. A néppártosodás érdekében olyan ismert baloldali személyekkel is szóba állt, akikkel korábban ezt nem tette volna meg. Többek között Havas Henrik is körülugrálta a Jobbik elnökét, aki miniszterelnöknek készült.

Jöttek azonban a problémák. Vonának vidéken nem sikerült maradéktalanul elfogadtatnia az elképzeléseit, lázadoztak a gárdisták, visszakérték a mellényt. Sorra bomlottak fel a tagszervezetek, a Gyurcsány Ferenc pártjával való megegyezés hírére Morvai Krisztina és Gaudi-Nagy Tamás azonnal nemtetszésének adott hangot. Vonát ez nem igazán érdekelte, egyre messzebb ment, már az LMP-vel és a Momentummal is el tudott volna képzelni egy koalíciót.

Bár a közvélemény-kutatások Fidesz-győzelmet jósoltak, Vona még a választások napján, április 8-án is azt hitte, hogy miniszterelnök lesz. Ma sem tudni, miért. A részvételi adatok hallatán állítólag a Radóc utcában, a Jobbikot támogató milliárdos, Simicska Lajos főhadiszállásán be is hűtötték a pezsgőt. Aztán mégis sírás lett a vége, este 10-kor már világos volt, hogy Vona megbukott. Társai szerint órákig zokogott az irodájában, Simicska pedig nem a pezsgőt bontotta fel, hanem a párttal való együttműködést.

A Jobbikban azóta újabb és újabb botrányok robbantak ki. Legutóbb kiderült, hogy Simicska nejlonzacskóban küldött pénzt a kampányra, de Volner János volt frakcióvezető is leleplezett egy-két furcsaságot. Felfedte egy CEU-s, Soros-ügynök beépülését a pártba, és az LMP-vel való szoros együttműködésre is fény derült. Volnert már kizárták a frakcióból, vele tartott két társa is.

Kérdés, mi lesz Vonával. Párttársai szerint mindenképp visszatér a Jobbikba, persze, ha marad belőle valami.

„Senki sem gondolja komolyan, hogy Vona Gábor azért nyilvánul meg továbbra is komoly aktuálpolitikai kérdésekben, illetve azért tölt fel a Facebookra videókat, mert így szeretné kiélni magát – mondta Deák Dániel politológus. – Szemmel láthatóan Vonának továbbra is vannak politikai ambíció. Volner János, a párt alelnöke árulta el azt, hogy nagy valószínűséggel Vona Gábornak az a célja, hogy egyfajta pártok fölött álló vezetőként visszatérjen.”

Tekintse meg a teljes adást: