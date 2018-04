Vona lemondott, és nem is indul újra

„Lemondok az elnökségi tisztségről” – jelentette be Vona Gábor. A Jobbik elnöke még a kampány során ígérte meg, hogy lemond, amennyiben nem tudják leváltani az Orbán-kormányt. A döntést a párt elnöksége is elfogadta – közölte a hírt a politikus közösségi oldalán, és azt is megírta, hogy a Jobbik hamarosan tisztújító kongresszust hív majd össze, itt ő már nem pályázza meg a vezetői posztot. Bejelentette azt is, hogy a megszerzett listás mandátumát sem veszi át.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A 2018-as választási eredményért a Jobbik miniszterelnök-jelöltjeként egyszemélyi felelősséget vállaltam. Mivel a választási győzelem nem valósult meg, tartottam a szavam – írta Vona Gábor.

Íme a teljes bejegyzés: