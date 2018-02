Vona Gábort ábrázoló szórólapok leptek el egy miskolci lakótelepet

Hétfő reggel találták meg a legtöbben a Vona Gáborról szóló szórólapot a postaládájukban. Van, aki még azóta sem vette észre, mások már a szemétbe dobták a papírt.

– Láttam, nekünk is dobtak be ilyet.

– És mit szól hozzá?

– Nevetséges. Nem veszem komolyan az ilyesmit. Nem is szabad – nyilatkozta egy, az Avason lakó férfi.

A szórólap szerint a Jobbik elnöke mecsetet készül építeni a miskolci Avas-lakótelepen. A névtelen kiadvány tervezői egy valódinak tűnő imahelyet is rátettek a szórólapra. Mind a 10 500 avasi postaládába dobtak belőle. Sokan nem örültek a kéretlen küldeménynek.

– Végtelenül felháborít, és hányingert keltőnek tartom azt, hogy valós dolgok helyett ilyen butaságokról beszélünk, és ennyire bárgyúnak és butának tartják a választópolgárokat, hogy evvel fogunk foglalkozni, és ilyen butaságoknak be fogunk dőlni – nyilatkozta arc és név nélkül egy helybéli.

A Jobbik helyi frakcióvezetője szerint a szórólap válasz a párt által korábban kiadott tájékoztatóra, amelyben arra hívták fel a figyelmet, hogy a Fidesz-kormány 2005 és 2007 között 2300 migránst telepített be az országba.

– A Fidesz beengedett 2300 migránst, a Fidesz lebukott, és a Fidesz most hazugságokba menekül, a legképtelenebb álhíreket terjesztve a Jobbikról, hol plakátokon, hol telefonon keresztül, és hát bizony nem lennénk meglepve, ha kiderülne, hogy a mostani hazug, hamis szórólap mögött is tulajdonképpen a kormánypárt áll. Természetesen feljelentést teszünk a szórólap miatt, és ugyanakkor én arra kérem a településrész fideszes országgyűlési képviselőjét, Csöbör Katalint, hogy ne bújjon mindenféle szórólap mögé, ne meneküljön, hanem álljon ki a nyilvánosság elé, és nézzen az avasiak szemébe, hogy a Fidesz miért telepített be titokban 2300 migránst – jelentette ki Jakab Péter.

A szórólapokkal kapcsolatban a Fidesz helyi önkormányzati képviselője nem nyilatkozott.