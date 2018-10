Vona Gábor „profi és kretén is tud lenni”

Vona Gábor politikai pályája a fordított damaszkuszi út. A dicsértesséktől a Salem Alejkumon át jutott el a Salomig. Gyöngyöspatától menetelt a Spinoza-házig, a gyűlölt nyilasból Heller Ágnes és a „libsik liblingje” lett.

„Vona Gábor egy nagyon érdekes figurája a magyar politikának – mondta Jeszenszky Zsolt politikai hobbista. – Ő tud nagyon meggyőző profi politikusként megnyilvánulni, azt a benyomást tenni, akár huzamosabb ideig is, hogy egy nagyon fontos tényező, vagy lesz, vagy volt, vagy most is az, és tud teljesen kretén módon is viselkedni a nyilvánosság előtt.”

Aki részletesebben kíváncsi Vona karrierjére, az a cikkhez mellékelt videóban megnézheti a volt Jobbik-elnökről szóló műsor első részét.

Tekintse meg a teljes műsort: