Vona Gábor: Magyar Péternek szüksége van arra, hogy megfékezzék + videó

Vona Gábor a Második Reformkor Párt elnöke: "Szerintem van igény egy polgári centrumpártra. Van igény egy olyan pártra amelyeik a Tsza párt mellett, most had legyek had használjak a második reformkorhoz méltó képet aki képes a Tiszát szabályozni."

A Tiszát szabályozni kell és nem csak vezérváltásra, hanem kormányváltásra is szükség van. Ezt hangoztatta a Második Reformkor elnöke az ATV-ben. Vona Gábor miközben jelezte, szívesen vállalna szerepet egy Tisza párttal közös kormányban, azért élesen kritizálta annak vezetőjét.

Vona Gábor a Második Reformkor Párt elnöke: "Magyar Péter személyiségével kapcsolatban is nagyon sok aggály van bennem. Én úgy gondolom, hogy ő túlságosan forrófejű, és sokszor túlságosan felelőtlen. Most egy olyan szériában van, amikor azt gondolhatja magáról, hogy a sors őt az örök győztesnek szemelte ki, csak ilyen ember nincsen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezért is fontos a 2RK-nak a szerepe."

A mostani választás szimpátiaszavazás volt -mutatott rá a Nézőpont Intézet elemzési igazgatója a Hír TV Vezércikk műsorában. Boros Bánk Levente szerint az emberek még nem tették fel azt a kérdést maguknak, hogy a sorozatos botrányai ellenére is szeretnék-e Magyar Pétert az ország vezetőjeként látni.