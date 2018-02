„Vona Gábor csak annyira iszlámbarát, mint Orbán Viktor”

„Jó napot kívánok! Azért hívom, mert önnek is tudnia kell, hogy a napokban nyilvánosságra került egy felvétel Vona Gáborról. Ezen a Jobbik elnöke radikális iszlamisták előtt Allahot dicsőíti. Szerinte az iszlám az emberiség utolsó reménye…”

A Jobbik miniszterelnök-jelöltjéről szól ismét a fideszes telefonos kampány. Vona Gábornak egy korábbi, török egyetemisták előtt elhangzott beszédét vették elő. A felvételen a politikus Istent törökül emlegeti, vagyis Allahot mond. Ezzel támasztaná alá a Fidesz, hogy az ellenzéki miniszterelnök-jelölt elfordult a kereszténységtől.

Ám nem csak Vona Gábor beszélt barátságosan az arab világról az elmúlt években.

„Magyarország valamikor, néhány évvel ezelőtt elveszítette az arab világ jóindulatát, amikor idétlen megjegyzésekkel, a terrorizmus és az iszlám közötti egyenlőségjelet tettünk; és azóta dolgozik a magyar diplomácia azon, hogy visszaszerezzük a jó kapcsolatok lehetőségét ebben a térségben” – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a 2010-es kormányváltás után egy évvel egyiptomi látogatásán.

Négy évvel később, a migrációs válság 2015-ös kirobbanása után pedig az Arab Bankok Szövetségének budapesti közgyűlésén arra is kitért: a magyaroknak van mit tanulni az iszlám világból érkezettektől.

„Ha a mi bankárjaink csupán egy kicsit ismerték volna a saría szabályait, ma nem tartanánk itt. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, ez az a szemlélet és gondolkodásmód, ahogyan mi rátekintünk egy másik világból érkezett befektetői kultúrára, egy másik világból érkezett üzleti delegációra és várjuk, reméljük, hogy valami olyasmit adnak majd hozzá a mi gazdaságunkhoz, a mi nemzeti életünkhöz, ami a javunkra válik és ami érték” – mondta a kormányfő.

A kormányszóvivő szerint Orbán Viktor szavait nem szabad kiemelni a szövegkörnyezetből.

„Hadd segítsek önnek, mert tudom, hogy a miniszterelnök urat idézte esz-Szíszi elnök látogatása kapcsán. Ne vegyünk ki kontextusából mindent, ami ott elhangzott, és az arab üzleti fórumon elhangzottakat se. A miniszterelnök tisztelettel beszél kultúrákról, a saját helyükön és a saját idejükben” – fogalmazott az elmúlt nap Kovács Zoltán.

Vona Gábor nyilatkozatát azonban már másként értelmezi a kormányszóvivő: „Ő konkrétan hitet tett, szerintem az egy mellbevágó videó ott.

Felfújt ügy

Hazugságnak nevezte a Magyar Iszlám Közösség elnöke, hogy Allahot dicsőítette volna Vona Gábor. Bolek Zoltán Híradónknak azt mondta: a Jobbik elnöke csak annyira iszlámbarát, mint Orbán Viktor miniszterelnök. És elfogadhatatlannak tartja, hogy vallásokat politikai célra használnak fel.

„Megmondom őszintén, ha engem fölhívnának, én jót nevetnék, mert ismerem személyesen Vona Gábort, és találkoztam Orbán úrral is. Tehát vele is volt kapcsolatom, meg több politikussal is, annak idején. És ez egy hazugság. Nevetséges az egész, szerintem egy felfújt ügy, és nem kellene a politikának ennyire lesüllyedni, hogy már belevonjuk az iszlámot. Ez minket is sért, magyar muszlimokat: mintha mi ellenség lennénk” – fogalmazott a közösség vezetője.

A Jobbik miniszterelnök-jelöltje röviden kommentálta az új fideszes lejáratókampányt: azt írta, korábban Haynau-imádónak, homoszexuálisnak, török terroristának, Soros-ügynöknek, nyugdíjasokra vadászónak és kerítésbontónak is bélyegezték már őt, a hazugságokért pedig a bíróságon vett elégtételt. Egyet viszont soha nem hazudtak róla – teszi hozzá Vona Gábor – mégpedig azt, hogy lopna, márpedig a szavazóknak erre érdemes majd emlékezni.