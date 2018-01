Vona: Ez az évszázad átverése

Az évszázad átverésének nevezte Vona Gábor a kormány elmúlt 3 éves bevándorlásellenes politikáját. A bevándorlási hivatal adatai alapján Magyarország az elmúlt három év alatt összesen 2300 migránst fogadott be, csak tavaly 1300-at.

508 fő 2015-ben, 432 fő 2016-ban – összesen 940 menedékkérőt fogadott be a menekültválság idején Magyarország. Tavaly azonban a számuk már háromszorosa volt az egy évvel korábbinak.

„1291-en kaptak valamilyen védelmet: 106-an menekültstátuszt, 1110-en oltalmazotti státuszt, 75-en pedig befogadott státuszt” – mondta január elején Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója.

A menekültválság kirobbanása óta a kormány és a kormánypártok kizárólag ezt a témát tartják középpontban, és azt ígérik, hogy megvédik Magyarországot a bevándorlóktól. Közben csaknem 2300 menekültet fogadott be a kabinet. Ez nem titkos adat, de a kormány nem is sietett kommunikálni. A külügyi helyettes államtitkár ezt egy máltai laptól a Hír TV-hez eljuttatott hangfelvétel szerint a menekültek érdekeivel magyarázta.

„A szám, amit elmondhatok, 1294 menekültet kellett befogadnunk az országba, de nem álltunk ki a nyilvánosság elé, hogy ezek a menekültek, mert különböző okokból menekültek, azért menekülnek, mert politikai nézeteik miatt bántalmazták őket, vallási okok miatt menekültek, vagy azért, mert szexuálisan bántalmazták őket. Azok az emberek, akiknek menekültstátusra van szükségük, ezt szeretném tisztázni, jöhetnek Magyarországra” – mondta.

„Altusz Kristóf ártalmatlannak indult máltai interjúja valójában Orbán Viktor őszödi beszéde” – így értékelte a helyzetet a Jobbik elnöke. A párt emiatt az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte. 2015-ben és 2016-ban a befogadottak közül a legtöbben háborús övezetekből, Afganisztánból, Irakból és Szíriából érkeztek, de jöttek fekete-afrikaiak is. Ebben a két évben a befogadottak között 31 ismeretlen állampolgárságú is volt. A tavalyi statisztikákban ilyen adatot egyelőre nem közölt a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal. Ezt is szeretné megtudni Vona Gábor a miniszterelnöktől.

„Maga a kormány volt az, amelyik folyamatosan elmondta, hogy azért kénytelen ilyen határozott migrációs politikát folytatni, mert valójában nem tudunk különbséget tenni migráns, menekült, bevándorló vagy terrorista között. És én nagyon remélem, hogy ezt a 2300 oltalmazottat és a kormány által befogadott migránst nem ugyanazok a szervek vizsgálták át, akik Gaith Pharaont annak idején” – mondta a Jobbik elnöke.

A szocialisták ugyanakkor a nemzetbiztonsági bizottságban hallgatnák meg Orbán Viktort. „Azt kell tisztázni, hogy mennyire van összhangban a kormány bevándorláspolitikájával, azzal a kommunikációval, amit évek óta folytatnak, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy egy tapodtat sem engedünk ilyen kérdésekben, most pedig kiderül, hogy mégiscsak” – mondta Molnár Zsolt, a bizottság szocialista elnöke.

Tavaly szeptemberben Őcsényben keltek ki az ott lakók az ellen, hogy egy helyi panzióban tölthessen el néhány napot egy afgán család. Pedig ők is olyan üldözöttek voltak, akiket a magyar állam befogadott. Orbán Viktor akkor érthetőnek nevezte az őcsényiek reakcióját.