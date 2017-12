Vona: Ez a magyar demokrácia halálos ítélete

Az időjárás ellenére is ezrek tüntetnek a Jobbik számvevőszéki büntetése ellen a Fidesz Lendvay utcai székházánál.

Az időjárás ellenére is ezrek tüntetnek a Jobbik számvevőszéki büntetése ellen a Fidesz Lendvay utcai székházánál. A rendezvényen Vona Gábor pártelnök arról beszélt, hogy hiába imitál Orbán Viktor állandóan szabadságharcost, mert közben az emberek szabadsága ellen dolgozik.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Most pedig elérkeztünk oda, az utolsó bástyához, hogy Orbán Viktor a pártokat is fel akarja számolni. És nem is mással kezdi, hanem a legerősebb ellenzéki párttal. Mert azt mondja, ha a legerősebbet eltakarítom, ha a legerősebbet közülük tönkreteszem, akkor senki nem fog az utamba állni. Mindaz, ami most zajlik, az nem egy állami számvevőszéki vizsgálat és nem egy hatósági büntetés, ez itt egy halálos ítélet, amelynek a papírjára a Jobbik van írva, de valójában ez a magyar demokrácia halálos ítélete” – emelte ki beszédében Vona Gábor.

Vona Gábor teljes beszéde:

A párt a volt fideszes országgyűlési képviselő által vezetett Állami Számvevőszék 660 millió forintos bírsága ellen tiltakozik, amely nemcsak hogy lenullázza a pártkasszát, de a választásokon való indulását is megkérdőjelezi.

A Jobbik-tüntetésen elhangzott beszédek: