Vona eltörölné a mentelmi jogot, és csatlakozna az EU-s ügyészséghez

AZ LMP NYITOTT A VISSZALÉPÉSEKRE, HA A TELJES ELLENZÉK MEGEGYEZIK - ATV. IDÕKÖZI POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁST TARTANAK A BÉKÉS MEGYEI KASZAPER KÖZSÉGBEN, MIUTÁN AZ EDDIGI TELEPÜLÉSVEZETÕ LEMONDOTT. ELSÕ KÖRBEN 19 PÁRTLISTÁT DOBOTT VISSZA A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG. 21 PÁRTLISTÁBÓL VÁLASZTHATUNK ÁPRILIS 8-ÁN. IDEA INTÉZET: TOVÁBB OLVADT A KORMÁNYPÁRTOK TÁMOGATOTTSÁGA A BIZTOS PÁRTVÁLASZTÓK KÖRÉBEN. IDEA: 1. FIDESZ-KDNP 36%, 2 JOBBIK 19%, 3. DK 13%, 4. MSZP-PÁRBESZÉD 13%, 5. LMP 8%. JUHÁSZ PÉTER 12 PONTOS KIÁLTVÁNYT TÛZ KI AZ ELLENZÉKI PÁRTOK AJTAJAIRA. AZ EGYÜTT ELNÖKE AZT SZERETNÉ, HA MINÉL TÖBB HELYEN CSAK 1 ELLENZÉKI JELÖLT LENNE. FIDESZ: A JÖVÕ HÉTEN KEZDÕDIK AZ ERZSÉBET-UTALVÁNYOK KÉZBESÍTÉSE. LMP: AZ ORBÁN-KORMÁNYNAK KÖSZÖNHETÕ, HOGY A 18 ÉS 24 ÉV KÖZÖTTI FIATALOK 40 SZÁZALÉKA KÜLFÖLDÖN KÉPZELI EL A JÖVÕJÉT. A JOBBIK UTÁN A ZUGLÓI VÁLASZTÁSI IRODA IS BEPERLI LÉVAI KATALINT VÁLASZTÁSI CSALÁS GYANÚJA MIATT - HVG. MÁR KÉT SZÁLLODÁJA IS VAN AZ OSZTRÁK SÍPARADICSOMBAN MÉSZÁROS LÕRINCNEK CÉLPONT. ROGÁN ANTAL SZOMSZÉDJA, CSETÉNYI CSABA ÉRDEKELTSÉGEI NYERTEK 276 MILLIÓ FORINTOT EGY ÁLLAMI CÉG KOMMUNIKÁCIÓJÁRA. PERT INDÍT A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG A KORRUPCIÓKUTATÓ KÖZPONT ELLEN HVG. A 25 SZÁZALÉKOS AMERIKAI ACÉL VÉDÕVÁM BEVEZETÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYEI ÁTTÉTELESEN ÉRINTHETIK MAGYARORSZÁGOT IS. WASHINGTONBAN AZ 1848-49-ES FORRADALOMRA ÉS SZABADSÁGHARCRA EMLÉKEZTEK A MAGYAROK. STEVE BANNON SZERINT A MAGYAR KORMÁNYNAK MEGTISZTELETÉS, HA IDEGENGYÛLÖLÕNEK NEVEZIK. ROMÁNIA NEMZETKÖZI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSA MIATT KÉRTÉK SZÉKELYFÖLD AUTONÓMIÁJÁT MAROSVÁSÁRHELYEN, A SZÉKELY SZABADSÁG NAPJA MEGEMLÉKEZÕI, TÜNTETÕI. A ROMÁN KORMÁNYPÁRT 2024-BEN BEVEZETNÉ AZ EURÓT. A KERESKEDELMI VILÁGSZERVEZETHEZ FORDUL AZ EU, HA AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK NEM HAGYJA KI AZ UNIÓT A TERVEZETT VÉDÕVÁMOK ALÓL. ADÓCSÖKKENTÉST ÍGÉR OLASZORSZÁGBAN MINDKÉT KORMÁNY-ALAKÍTÁSRA ESÉLYES PÁRT, HA A TÖBBIEK VELÜK MÛKÖDNEK EGYÜTT. RASSZISTA BÛNCSELEKMÉNYEK ELLEN TÜNTETTEK FIRENZÉBEN. SVÉDORSZÁG FELAJÁNLOTTA SEGÍTSÉGÉT AZ ÉSZAK-KOREA ÉS AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KÖZÖTTI PÁRBESZÉDHEZ. ÖT HÓNAPOT ÜLT BÖRTÖNBEN EGY AMERIKAI NÕ, MERT DROGNAK NÉZTÉK A VITAMINJAIT. ELTÖRÖLTE A KÍNAI PARLAMENT AZ ÁLLAMFÕ HIVATALI IDEJÉRE VONATKOZÓ KORLÁTOZÁST. TÖBB MINT 200 HÁZAT ÖNTÖTT EL A VÍZ AUSZTRÁLIÁBAN A HEVES ESÕZÉSEK MIATT. FRONTÁLISAN ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT SZEMÉLYGÉPKOCSI A 76-OS FÕÚTON ZALA MEGYÉBEN, EGY EMBER MEGHALT. ÖT ÉV UTÁN ISMÉT ÖNÁLLÓ STANDDAL JELENIK MEG MAGYARORSZÁG A PÁRIZSI KÖNYVSZALONON. HUSZÁRFELVONULÁS, LOVAS DÍSZBEMUTATÓ ÉS HUSZÁRKIKÉPZÉS IS LESZ A SZENTENDREI SKANZENBEN MÁRCIUS 15. ÉS 18-A KÖZÖTT. TÛZ ÜTÖTT KI A DEBRECENI KENÉZY GYULA KÓRHÁZ MÁSODIK EMELETÉN, 52 EMBERT KELLETT KIMENEKÍTENI. KIGYULLADT ÉS TELJES TERJEDELMÉBEN ÉGETT EGY LAKÓKOCSI, EGY KB. 15 NÉGYZETMÉTER ALAPTERÜLETÛ MÛHELY ÉS EGY AUTÓBEÁLLÓ SIÓFOKON. MEGHALT A BUDAPESTI LAKÁSTÛZ SÉRÜLTJE, AKIT A NAGY LAJOS KIRÁLY ÚTI INGATLANBÓL KORÁBBAN ESZMÉLETLEN ÁLLAPOTBAN HOZTAK KI. 15 ÉV UTÁN VERTE EL IDEGENBEN A VESZPRÉMET A PICK SZEGED CSAPATA A FÉRFI KÉZILABDA NBI-BEN.