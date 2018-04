Vona: A Jobbik egyedül akar kormányt alakítani

A Jobbik ara készül, hogy egyedül nyeri meg a választást. Vona Gábor a Magyar Nemzetnek adott interjújában azt mondta: továbbra sem készülnek koalícióra, mert az időközi választások is azt mutatták, hogy az emberek a legerősebb ellenzéki pártot keresik.

A Jobbik miniszterelnök-jelöltje a pártprogramról szólva azt mondta: a Budapestre tervezett szuperkórház létesítését átgondolnák, két év alatt pedig 150 milliárd forintot költenének az egészségügyi dolgozók bérére.

A pedagógusbéreket a diplomás átlagbér szintjére hoznák fel. Vona Gábor arról is beszélt, hogy átalakítanák az adórendszert úgy, hogy a társadalom alsó-középosztályba tartozók széles tömegeit is bevonják a belső fogyasztás növekedésébe hogy a rosszabbul élők is fel tudjanak emelkedni.