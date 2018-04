Vona: 70 százalék fölött kormányváltás lesz

A Jobbik miniszterelnök-jelöltje azt mondta: azok a baloldali ellenzéki pártok amelyek nyolc év alatt nem tudtak megállapodni, az elkövetkező pár napban sem fognak. Vona Gábor hozzátette, a baloldalon tapasztalható káosz kizárólag a Fidesz érdekeit szolgálja.

– Az emberben fölmerül az a kérdés, hogy kinek az érdeke.

– Kinek az érdeke?

– Hát, ez a Fidesznek az érdeke, hát, mondjuk már ki, hát, itt mindenkinek arról kéne beszélni, mint amiről a Jobbik, és nagyon örülök, hogy most már az LMP is végre, hogy magas részvételi arányra van szükség. Ha a baloldali pártok nyolc év alatt nem tudtak megegyezni egymással, sőt egymást irtották, akkor miért várja azt bárki, hogy itt az elkövetkezendő három vagy négy napban meg fognak egyezni. Azt kellene az ellenzéki kormányváltást akaró szavazóknak üzenni, ezt üzenem én is, hogy menjenek el minél nagyobb számban, legyen 70%-os vagy minél nagyobb a részvétel és meg fog történni a kormányváltás.