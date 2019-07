Volt MDF-es politikust támogat az ellenzék Balatonföldváron

"Néhány évtizedes késében van Karcsi bácsi" - így reagált a balatonföldvári polgármester arra, hogy Herényi Károly elindul a polgármesteri címért. Holovics Huba szerint ha valóban fontos lenne a település a volt MDF-es politikusnak, akkor már korábban is tehetett volna érte.

Közösségi oldalán jelentette be az MDF volt politikusa, hogy elindul a balatonföldvári polgármesteri címért. Herényi Károly azt írta: Feltett szándéka Balatonföldvár lakói között az együttműködés kultúrájának erősítése, a ma országosan domináló szembenállás „kultúrája” helyett.

A politikus 1998-tól 2010-ig volt országgyűlési képviselő, valamint az MDF frakcióvezetője. A Fővárosi Törvényszék korábban jogerősen bűnösnek találta társtettesként elkövetett kényszerítésben az UD Zrt. ügyében, emiatt pedig megrovásban is részesült. Herényi Károly ezzel kapcsolatban az ATV-ben azt állította: politikai koncepciós per áldozata volt. Hozzátette: a lelkiismerete is fontos szerepet játszik a visszatérésben.

Herényi Károly szerint Holovits Huba, a város jelenlegi polgármestere nem végez rossz munkát, de úgy véli, hogy Balatonföldváron másfajta fejlődésre van szükség. Hozzátette: több olyan döntés is született az elmúlt időszakban, amellyel nem ért egyet, például a parkolás vagy a strand fizetőssé tétele. Híradónk megkereste az ügyben a városvezetőt, aki elmondta: a strandolásért évtizedek óta fizetni kell Balatonföldváron. Holovits Huba szerint Herényi Károlynak megvolt a lehetősége arra, hogy segítse a városlakókat.

A korábbi MDF-es politikust több ellenzéki párt is támogatja. A DK az MSZP, a Momentum, valamint a Márki-Zay Péter által vezetett Mindenki Magyarországa Mozgalom is beállt mögé. Herényi közölte: a következő hetekben tárgyal majd az LMP-vel, valamint a Jobbikkal is.

