Belföld

Volt már vizitdíj, nem kérünk belőle! – Takács Péter leleplezte a Tisza Párt megszorító terveit

2025. október 15., szerda 09:10 | Hír TV
egészségügy Takács Péter megszorítás vizitdíj kórházbezárás Gilly Gyula Magyar Péter Tisza Párt Harcosok órája

Magyar Péter mellett sorra tűnnek fel a múlt kudarcot vallott egészségpolitikusai – erről beszélt Takács Péter a Harcosok órájában. Az egészségügyi államtitkár szerint a Tisza Párt "szakértői" a vizitdíjat, a kórházbezárásokat és a pénzkivonást hoznák vissza, miközben a kormány az építkezésben és a megbecsülésben hisz.

Magyar Péter mellett sorra tűnnek fel a múlt kudarcot vallott egészségpolitikusai – erről beszélt Takács Péter a Harcosok órájában. Az egészségügyi államtitkár szerint a Tisza Párt "szakértői" a vizitdíjat, a kórházbezárásokat és a pénzkivonást hoznák vissza, miközben a kormány az építkezésben és a megbecsülésben hisz.

A múlt kísértetei: A Tisza Párt egészségügyi "álomcsapata"

Takács Péter államtitkár a műsorban rámutatott egy rendkívül szórakoztató, de egyben vészjósló jelenségre: Magyar Péter körül gyülekeznek a baloldali egészségpolitika múltjának árnyai. Olyan "szakértők" bukkannak fel, mint Gilly Gyula, aki a miniszter szerint "arra megy, ahol a pénz szagát érzi". De a névsorban ott van a vizitdíj ötletgazdája, Kincses Gyula is. Ahogy azt a józan ésszel gondolkodó magyarok pontosan tudják, ez a gárda nem a jövőt, hanem a megszorítások, a kórházbezárások és a fizetős egészségügy kudarcba fulladt korszakát képviseli.

A "szakértői" program: Spórolás, pénzkivonás és a visszatérő vizitdíj

De mi is a Tisza Párt valódi egészségügyi programja, amit a választásokig megpróbálnak elrejteni? Takács Péter szerint a recept a régi: "a mániájuk a spórolás, pénzkivonás, ez volt a szocialisták módszere is". A Tisza Párt "szakértői" uniós trendekre hivatkozva ismét ágyszámokat akarnak csökkenteni, kórházakat bezárni, és persze visszahoznák a vizitdíjat. Ahogy az államtitkár fogalmazott: "Volt már vizitdíj, nem kérünk belőle megint!". A tervük ráadásul a legsúlyosabban azokat sújtaná, akik a legtöbbet dolgoznak: egy középfokú végzettségű ápoló a Tisza adótervei szerint már "gazdagnak" számítana, és évente több százezer forinttal kevesebbet vihetne haza.

A kormányzati valóság: Építkezés a rombolás helyett

Míg a baloldal a megszorításokról és a pénzkivonásról álmodozik, a nemzeti kormány a magyar egészségügyet építi és a dolgozókat becsüli meg. Takács Péter cáfolta azokat a baloldali álhíreket is, miszerint egy mentőst politikai nézetei miatt rúgtak volna ki – valójában a vezetői kinevezését vonták vissza, mert nem voltak megelégedve a munkájával. Az államtitkár kiemelte, hogy a kormány nem kórházakat zár be, hanem fejleszt: 40 milliárd forintból újítják fel a gödöllői kastélyt, és folyamatosan dolgoznak az egészségügyi rendszer modernizálásán. A különbség tehát egyértelmű: az egyik oldal rombolna és megszorítana, a másik pedig épít és a megbecsülésben hisz.

 Nézze meg a Harcosok órájának elemzését, amelyből kiderül, milyen veszélyeket rejt a Tisza Párt egészségügyi programja!

