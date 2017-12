Volt jobbikos polgármestert indít Baranyában az LMP

A Pécshez közeli Martonfa polgármesterét, Bosnyák Andrást indítja a Mohácsot, Villányt és környékét magába foglaló Baranya megyei 3-as választókerület képviselőjelöltjeként az LMP és az Új Kezdet koalíciója. Bosnyák András 2014-ben a Jobbik támogatásával lett a falu polgármestere.

Bosnyák András az Átlátszónak úgy nyilatkozott, a Jobbikból azelőtt kilépett, hogy a polgármester-választáson indult volna – bár a Jobbik támogatásával indult –, és polgármesterként is független maradt. Később találkozott a Gémesi György által vezetett Új Kezdettel (UK), és szimpatikus volt számára az, amit képviselnek, ezért vállalta el a baranyai országgyűlésiképviselő-jelöltséget. Szerinte ő és a szomszédos baranyai választókerületben induló, szintén UK-s jelölt, Hohn Krisztina, Mánfa polgármestere elláthatnák a kistelepülések képviseletét az Országgyűlésben.

A kormány „betelepítési terve” ellen tiltakoztak

Bosnyák András 2015-ben azzal vált ismertté, hogy tiltakozást szervezett a falu határába tervezett menekülttábor ellen, és helyiekkel együtt sátrakkal elfoglalták a tervezett helyszínét. A menekültválság alatt ötletszinten felmerült befogadóállomás végül nem épült meg. A tervezett táborból a polgármester és a Jobbik országos ügyet igyekezett csinálni, Budapesten tüntetést is szerveztek, amelyen Bosnyák András is felszólalt. Beszédében a kormány későbbi, Soros-terves narratívájához hasonló állítások szerepeltek: azt mondta, hogy a kabinet kétezer bevándorlót akart luxuskörülmények közé telepíteni a falu határába, ahol konditerem és imahelység várja őket, és egy menedékkérő ellátása havi 135 ezer forintba kerülne.

Később a sormási polgármesterrel, Pőcze Edittel közösen úgy nyilatkoztak, céljuk nemcsak az, hogy a két faluban ne legyen befogadóállomás, hanem az, hogy sehol se épüljön ilyen létesítmény az országban.

Bosnyák szerint túltolta a biciklit a Jobbik

Az, hogy Bosnyák András LMP-s jelöltként indul, azért is meglepő, mert nyáron a szerinte túlzott középre tolódás miatt kritizálta a Jobbikot, egyebek között azért, mert nem szavazta meg a CEU- és a civiltörvényt. „Eleinte azt mondtam, és most is fenntartom, hogy abból a cigányozós, zsidózós hevületből vissza kellett fogni, hogy a magyar választók nagyobb részének legyen elfogadható a Jobbik. De úgy gondolom, túltolták a biciklit, a parlamenti szavazásaikból mindenesetre ez derül ki. Már a CEU-törvénynél, amikor a DK-val együtt nem szavazott, felvontam a szemöldökömet, hogy mi van. Most, amikor a civiltörvény megszavazásakor tartózkodott, már nem hallgathatok tovább” – írta egy Facebook-posztban. Szerinte a Jobbik képviselőinek meg kellett volna szavazniuk ezeket a törvényeket, mert „még a rossz CEU-törvény, még a rossz civiltörvény is jobb, mintha nem lenne”.

Ez utóbbi véleménye akár konfliktushoz is vezethet az LMP-vel, hiszen az LMP-s képviselők nemmel szavaztak a CEU- és a civiltörvény szavazásakor, sőt a párt később az Oktatási Hivatalt is feljelentette, amely szerinte részesei az egyetem ellehetetlenítésének.

Meglepetést ígér az LMP

Kanász-Nagy Máté, az LMP szóvivője a Hír TV-nek azt mondta, a civilek és a CEU ügye nem okozott konfliktust Bosnyák Andrással. „Bosnyák András független polgármesterként ugyanúgy képviseli a korszakváltást, mint az LMP. A pártunk programját mindegyik jelölt elfogadja, ebben pedig szerepel a civil társadalom ügye is” – jelentette ki.

Kanász-Nagy hangsúlyozza: Bosnyák párton kívüli jelöltként indul, az LMP támogatásával, ezért bízik benne, hogy más pártok is tudják támogatni. Kérdésünkre, hogy kapott-e olyan jelzést, hogy valamelyik párt visszalépne a javára, azt mondta, ha volt is ilyen, az efféle tárgyalásokat inkább nem a nyilvánosság előtt intézné. A Juhász Péter által megfogalmazott javaslatról – amely szerint egy-egy helyen LMP-sek is indulhatnának közös ellenzéki jelöltként – szóló kérdésünkre hasonlóan válaszolt. „Más pártok ilyen ötleteivel nem kívánunk foglalkozni, ezek a korszakváltást nem szolgálják. Az LMP jelöltjei a saját programjukat képviselik.” Hozzátette, szerinte pártja a választáson meglepetést fog okozni, mivel a közelmúltban megduplázta a támogatottságát, és ez a tendencia folytatódni fog.