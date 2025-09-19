Volt helyettese szerint Ruszin-Szendi Romulusz jogszabálysértést követett el + videó

Jogszabályt sértett Ruszin-Szendi Romulusz azzal, hogy nyilvános eseményeken, saját szimpatizánsai körében fegyvert hord magánál. Erről beszélt híradónknak a korábbi vezérkarifőnök-helyettes. Pintér Ferenc szerint ha egy ilyen környezetben használ valaki fegyvert a támadója ellen, annak ártatlan áldozatai is lehetnek. Orbán Viktor is megszólalt az ügyben és felszólította a volt vezérkari főnököt a jogszabályok betartására.
A svéd miniszterelnök mellett kormánya több tagja is Magyarországra mutogat, sőt határozott fellépést sürget Budapest ellen, miközben kormányzati szervek adatai igazolják, súlyos belbiztonsági problémái vannak Stockholmnak, köszönhetően az ellenőrizetlen bevándorlásnak.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.