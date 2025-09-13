Volt helyettese szerint Ruszin-Szendi Romulusz egy nepotista szélhámos + videó

Megosztás itt:

Pintér Ferenc - korábbi vezérkari főnök-helyettes: ,,Ő játssza most a morál bajnokát, itt az ország, nyilvánosság előtt, amire semmilyen alapja nincsen, ő neki nyugodtan szembesítve haza kellene mennie horgászni szerintem. Én nem gondolom, hogy őt mérvadónak lehetne tekinteni ebben, személyesen ismerem őt, tehát én nem hallgatok rá, mert tudom, hogy milyen katonai tapasztalati képességei vannak, ő nem az az ember akire hallgatni kellene ebben a témában szerintem."

A luxusvilláért kizárólag ő egyedül a felelős állította Pintér alezredes. Februárban az Index hozta nyilvánosságra, hogy a Tisza Párt tanácsadója 928 millió forintért építtetett magának egy luxusvillát Dunakeszin.