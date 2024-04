Volt felesége gyalázóinak adott interjút Magyar Péter

Megosztás itt:

Magyar Péter evolúciós fejlődésének legújabb szakaszához érkeztünk, ugyanis a baloldal új messiása a Spinoza ház után egy újabb ikonikus baloldali helyre merészkedett be. Magyar Péter most a Klubrádióban járt, annak ellenére, hogy korábban ő maga fogadkozott, soha nem megy be oda, miután a Klubrádió nyomdafestéket nem tűrő módon írt Varga Juditról.

Nyilván soha életemben be nem teszem a lábamat a Klubrádióba”

– fogalmazott korábban egy Facebook-kommentben Magyar. Úgy tűnik, hogy Magyar komolyan veszi azt a mondást, hogy soha ne mond, hogy soha, ugyanis a korábbi ígéretét elég hamar megszegte: pénteken több, mint egy órán át sorolta a Klubrádióban az alaptalan politikai vádjait.

Magyar Péter a beszélgetés elején leszögezte, hogy sokáig azért nem nyilatkozott a Klubrádiónak, mert az egyik munkatársuk, Arató András megengedhetetlen stílusban írt a volt köztársasági elnökről és a volt igazságügyi miniszterről, aki Magyar volt felesége és a gyermekei anyja is egyben. Azt is elmondta, hogy örömére szolgált, hogy a Klubrádió munkatársa már korábban bocsánatot kért, és magyarázatot adott. Természetesen azt nem tudjuk, hogy a valódi sértettek elfogadták-e a bocsánatkérést.

Magyar saját karakterével kapcsolatban így fogalmazott: „a futballpályán azt mondták, hogy ugyan nem focizok jól,

de rámenősségben és erőszakosságban ott vagyok.

Én azt szoktam mondani, hogy ha azzal a stílussal, vehemenciával lépett volna föl korábban egy ellenzéki politikus, például a sajtóval és a propagandával, a közmédiával kapcsolatban, ahogy én néha fellépek, akkor valószínűleg egy nap után ő már nem lehetett volna politikus”. Ebben valószínűleg igazat mondott Magyar Péter, mármint ami az erőszakot és a rámenősséget illeti, ezzel kapcsolatban érdemes lehet meghallgatni Hajdú Péter Varga Judittal készített interjúját.

Az új pártjával kapcsolatban azt mondta, hogy nem az az érdekes, hogy a Tisza Párt milyen eredményt ér a júniusi választáson, bár bízik benne, hogy az ellenzéki oldalon a legjobb eredményt tudják felmutatni. Magyar szerint az a nagy kérdés, hogy a Fideszre hányan szavaznak majd. „Ha 45 százalékot kap a kormányzópárt, az kudarcnak számít, ha viszont 40 százaléknál kevesebben voksolnak a Fideszre, akkor az totális vereség” – fogalmazott.

Forrás: Mandiner

Fotó: MTI/Lakatos Péter