Volt, aki tudott az Elios-ügyről, de inkább hallgatott

Hallgat az Elios-ügyről Szolnok fideszes polgármestere, pedig városát a miniszterelnök vejét is érintő botrány miatt akár egymilliárd forintos bírság is fenyegetheti. Ráadásul Szalay Ferenc már hónapok óta tudott az OLAF megállapításairól.

A Csalás Elleni Európai Hivatal tavaly októberben hivatalos levélben értesítette Szolnok polgármesterét a közvilágítási beruházások szabálytalanságainak kivizsgálásáról, egyben lehetőséget adott számára észrevételek megtételére.

Szolnok fideszes vezetőjének nem volt mondanivalója a miniszterelnök vejét érintő ügyről, pedig a helyi Jobbik szerint a várost akár egymilliárd forint visszafizetésére is kötelezhetik az OLAF által feltárt szabálytalanságok miatt.

Úgy gondolom, hogy Szalay Ferenc polgármester felelőssége az egész ügy. Úgy gondolom, hogy személyesen ő az, aki meghozta ezt a döntést, személyesen ő volt az, aki arra sarkallhatta a szervezetben dolgozókat, hogy az Elios Zrt. nyerje meg ezt a pályázatot. Úgy gondolom, hogy amennyiben ezt az összeget Szolnok városának valóban vissza kell fizetnie, akkor Szalay Ferenc polgármesternek le kell vonnia a konzekvenciákat, és nem lehet más lehetőség a számára, mint hogy lemond a tisztségéről – jelentette ki Szotyori-Lázár Zoltán, az ellenzéki párt szolnoki önkormányzati képviselője.

Szolnokon is a más városokban alkalmazott gyakorlat szerint folyt le a közvilágítás-korszerűsítési tender. Az OLAF megállapítása szerint itt is megjelenik a módosított lámpaélettartam, amely nélkül nem is lett volna támogatható a beruházás – de személyi összefonódás van a nyertes cég és a pályázati közreműködők között.

A szocialisták szerint a magyar ügyészség is feltárhatta volna a szabálytalanságokat, ezért egyértelműnek látják, hogy a volt fideszes Polt Péter által vezetett Legfőbb Ügyészség blokkolja a nyomozást Orbán Viktor és családja érdekeltségei ellen.

Egy jogállamban egy ilyen ügy miatt lemondana a kormány, nem félrebeszélne, nem próbálná a felelősséget hárítani, nem sunnyogna, nem bujkálna. Szalay Ferenctől kezdve Orbán Viktorig az egész bagázs lemondana, és előre hozott választást tartanának – fogalmazott Bárány Balázs, az MSZP elnökségi tagja.

A kivitelezési szerződést 2015-ben írta alá a szolnoki önkormányzat az Eliosszal. A helyiek szerint itt is az a gond a lámpákkal, mint más településeken: gyengébb lett a világítás, mint korábban volt.

Orbán: Keres rajtunk az unió

Szalay Ferencet a megyei jogú városok közgyűlésének veszprémi közgyűlésén kérdeztük volna az Elios-ügyről – ahol Orbán Viktor is beszédet mondott. A miniszterelnöknek pedig még a közelébe sem engedték a sajtót. Felsorakozott testőrei tartották távol kisbuszától az újságírókat.

A közgyűlésen egyébként a kormányfő egyebek közt azt hangoztatta, hogy az uniós támogatások nagy része ugyan nyugatra csorog vissza, Magyarország is megtalálja a számítását.

Ha megnézzük, hogy mi van az Európai Unióból érkező négymilliárdnyi euró mögött, akkor azt is mondhatjuk – erről nemzetközileg is elfogadott tanulmányok számolnak be –, hogy ennek egy tekintélyes része vissza is megy. Sőt, én odáig is elmerészkednék, hogy valójában keresnek rajtunk. Nekünk is jó ez a rendszer, mi is megtaláljuk benne a magunk számítását, de összességében akik a pénzt adják, azok keresnek rajtunk – hangsúlyozta Orbán Viktor.

Az Együtt feljelent

Bűnpártolás gyanújával tesz feljelentést ismeretlen tettes ellen az Együtt, amiért a rendőrség „tisztára akarta mosni” Tiborcz Istvánt. Az ellenzéki párt miniszterelnök-jelöltje szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda a 2016-os Elios-ügyben kartellezés gyanújával folytatott vizsgálata tudatosan nem akarta a nyilvánvalót feltárni, amit bizonyít az is, hogy az OLAF már könnyedén feltárta a kartellezésre utaló jeleket.

Bedobják a Tiborcz-adót

Az LMP Tiborcz-adó néven nyújt be törvénytervezetet, hogy az eliosos visszaélések árát ne az adófizetők állják. Hadházy Ákos szerint a miniszterelnök vejét érintő botrány a legmagasabb szintig jutott korrupciós ügy a rendszerváltás óta.