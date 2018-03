Volt, aki 1000-ért árulta, és volt, aki 350-ért vette volna az aláírásokat

Több, áprilisban induló pártnak nyoma sincs a bejelentett székhelyén. Célpont című műsorunk járt utána a kevésbé ismert formációknak. A pártok akár 600 millió forintnyi kampánytámogatást is bezsebelhetnek, de 1 százalékos eredmény alatt ezt vissza kell fizetniük. A szakértő tovább szigorítana a rendszeren, a négy évvel ezelőtti kamupártok nagy részétől ugyanis nem sikerült visszaszerezni a pénzt.

Rekordszámú párt jelentette be indulását a 2018-as országgyűlési választáson, 28-cal több, mint 2014-ben. A pártok akár 600 millió forintnyi kampánytámogatáshoz is hozzájuthatnak. A Célpont több, a 2018-as választáson induló pártot is megkeresett. Ez a Magyar Vállalkozók és Munkaadók pártjának székhelye, a Polgárok Háza. A Fidesz és a KDNP rendezvényeinek egyik fő helyszínén nem volt senki a pártból.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

– Nincsen most senki bent, ott semmilyen riportot nem fognak tudni csinálni, mert nincsenek bent.– Jó kérdés.– Itt van az irodájuk.

A Rend és Elszámoltatás Pártról senki nem hallott a bejegyzett székhelyen.

– Rend és Elszámoltatás pártot keressük.

– Az biztosan nincs itt.

– Nincs itt… És a házban valahol?

– Én ide születtem, ebbe a házba meg ebbe a lakásba, de itt még nem hallottam ilyet.

Az IMA párt elnöke már rutinosnak számít, Száva Vince korábbi formációját az után minősítették vissza civil szervezetté, hogy két választáson sem tudott felmutatni értékelhető eredményt. Most 99 jelöltjük gyűjti az aláírást.

„El kell, hogy mondjam, hogy az alulmaradás sem alulmaradás. Akkor, amikor tapasztalatokat gyűjtünk, az nagyon fontos” – jelentette ki Száva Vince, a MI Pártunk elnöke.

Idén is megméreti magát a Szepessy Zsolt-féle Összefogás Párt. Aktivistáiknak 300 forintot fizetnek minden megszerzett aláírásért, ezt a még meg sem kapott kampányfinanszírozásból fizetik ki. Az Összefogás 2014-ben valamivel több, mint 6500 szavazatot kapott.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt elnöke arról beszélt a Célpontnak, hogy a legtöbb párt aktivistáival nem is találkoztak, de telefonon már őket is megkeresték. Aláírásokat akartak eladni nekik. De volt olyan is, aki vett volna.

„Hát, mi is kaptunk ajánlatot más párttól, hogy ezer forintért árulna nekünk aláírást, volt egy másik párt, amelyik jóval olcsóbban, 300 forintért árulta volna, és pár nappal később 350-ért vettek volna tőlünk, úgyhogy meg lehet így is gazdagodni, hogy tőlük megvesszük, utána eladjuk” – mondta a Magyar Kétfarkú Kutya Párt elnöke, Kovács Gergely.

A Political Capital választási szakértője szerint szigorítani kellene a kampánypénzek elszámolását.

„Ne lehessen készpénzben hozzáférni a több száz millió forinthoz, csak kincstári kártyán, számla ellenében lehetne kiegyenlíteni a számlát, és semmilyen más módon ne lehessen hozzáférni vagy más számlára átutalni számla nélkül. Ezt nem lenne olyan bonyolult megoldani, hiszen a kincstári kártya pontosan így működik az egyéni jelöltek esetében is, miért ne lehetne ezt kiterjeszteni a pártlistákra vonatkozóan? Valamiért a törvényalkotó ezt mégsem tette meg, mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy miért nem” – így László Róbert választási szakértő.

Annak a pártnak, amelyik a választáson nem éri el az 1 százalékot, vissza kell fizetnie a kampánytámogatást. A párt saját vagyonával felel, ha pedig a pártnak nincs vagyona, akkor a pártelnök fizethet, persze csak, ha van miből. Ha neki sincs vagyona, akkor az állam nem tudja behajtani a tartozást.