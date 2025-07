Volodimir Zelenszkij után, most Magyar Péter lehet Brüsszel új jelöltje + videó

Megosztás itt:

Szűcs Gábor: "Ugyanúgy színészkedő, ripacs mind a kettő, igazi pojácák, akik mindemellett egyébként lobbanékony, hirtelen haragú emberek is. A tökéletes jelöltek Brüsszel számára, mind a ketten."

Brüsszelben megtalálták „a magyar Zelenszkijt”, Magyar Péter személyében - fogalmazott a Nemzeti Ellenállás Mozgalom egyik alapító tagja. Szűcs Gábor elmondta: Brüsszel Magyar Pétert tekinti jelöltjének a jövő évi választásokon, azonban a Tisza Párt elnöke oda juttatná Magyarországot, ahova Volodimir Zelenszkij juttatta Ukrajnát.

Szűcs Gábor: "Ők látják el gyakorlatilag Ukrajna Európai Parlamenti képviseletét és mind ezt brüsszeli megbízásra, Manfred Weberi feladatszabással. Na ilyen az, amikor nem szuverén egy vezető...dehát ezt is megmondta, pici szuverenitásunkról le kéne mondani. És ennek a kampánynak a célja az, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy a Zelenszkij modell, a Zelenszkij project az pontosan az, ami már bevált Brüsszelnek Ukrajnában és most szeretnék, hogy beváljon nekik Magyarországon is. És itt ugyanúgy láthatunk egy magyar Zelenszkij prijectet."

Korábban Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke is úgy fogalmazott: Orbán Viktor a múlt és Magyar Péter a jövő.