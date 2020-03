Völner Pál: Most emberéletek forognak kockán

Ezzel csak azt érték el, hogy egy héttel később fogadhatjuk el a törvényt, az ország, a magyar emberek érdeke pedig az lenne, hogy minél előbb megszavazzuk – tette hozzá.

A járvány harmadik szakaszához, a tömeges megbetegedések időszakához közeledünk és csak most jön a neheze. Eddig is gyors és rendkívüli intézkedések történtek az egészségügy, a rendvédelem, a honvédelem területén, a gazdaság védelmében. Az előttünk álló időszakban is erre lesz szükség.

Hangsúlyozta: most emberéletekről van szó, hatályban kell tartani az eddig megszületett kormányrendeleteket, sürgős eszközbeszerzésekre van szükség, és lehet, hogy további korlátozásokat is be kell vezetni. Az államtitkár rámutatott: bár a parlamentben is el lehet fogadni az intézkedéseket, de ezek átfutása normál esetben legalább egy hét, ez pedig a jelen helyzetben súlyos késedelmet okozhat. Közölte ugyanakkor, hogy a kormánynak már van forgatókönyve a kialakult helyzetre.

Bármit is tesz az ellenzék, meg fogjuk oldani, hogy a magyar emberek ne kerüljenek veszélybe és az ország működőképessége fennmaradjon

– szögezte le.

Völner szerint az is látszik, hogy az ellenzék külföldön megint mozgósította a Soros-kórust, elindult a hangulatkeltés, azt hazudják, itt diktatúra készül. Rámutatott arra is, hogy már csaknem két hete vezették be a veszélyhelyzetet és a kormány csak a járvánnyal kapcsolatban élt a rendkívüli felhatalmazással.

Magyar Hírlap