A Hír TV belföldi hírei

2019. JANUÁR 3., CSÜTÖRTÖK
AZ IDEI ÉVTÕL BÕVÜLNEK ÉS EMELKEDNEK AZ ÁPOLÁSI DÍJAK MONDTA RÉTVÁRI BENCE.
NÉMETH SZILÁRD ÁLLAMTIKTÁR: AZ EREDETILEG TERVEZETTNÉL MAGASABB ILLETMÉNYEMELÉST KAPNAK A KATONÁK ÉS A HONVÉDELMI ALKALMAZOTTAK.
HÉTFÕTÕL ZAJLIK AZ ELLENZÉK ELÕVÁLASZTÁSI FOLYAMATA - KÖZÖLTE MOLNÁR ZSOLT BUDAPESTI MSZP-ELNÖK.
PÁRBESZÉD: URIZÁLÁS, TÚLÁRAZOTT PRESZTÍZSBERUHÁZÁS A MINISZTERELNÖKSÉGNEK A BUDAI VÁRBAN KIALAKÍTOTT IRODÁJA.
FIDESZ: A BALLIBERÁLIS KORMÁNYOKKAL ELLENTÉTBEN MA REND ÉS BIZTONSÁG VAN HAZÁNKBAN.
KSH: A CSÚCS KÖZELÉBEN MARADT A FOGLALKOZTATÁS TAVALY SZEPTEMBER-NOVEMBERBEN IS.
BM: JANUÁR 1-TÕL ÁTLAGOSAN ÚJABB 5 SZÁZALÉKKAL EMELKEDETT A HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYÚ RENDÕRÖK BÉRE.
PM-ÁLLAMTITKÁR: A MINIMÁLBÉR ÉS A GARANTÁLT BÉRMINIMUM IDÉN TÖBB MINT A DUPLÁJÁRA NÕ 2010-HEZ KÉPEST.
TAVALY 126 601 ÚJ SZEMÉLYAUTÓT HELYEZTEK FORGALOMBA MAGYARORSZÁGON, 17,5 SZÁZALÉKKAL TÖBBET, MINT 2017-BEN - KÖZÖLTE A CARINFO.HU.
A MOL BRUTTÓ 10-10 FT-TAL CSÖKKENTI A 95-ÖS BENZIN ÉS A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT PÉNTEKEN.
KSH: 0,4 SZÁZALÉKOS VOLT AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS GDP-ARÁNYOS HIÁNYA A TAVALYI ELSÕ HÁROM NEGYEDÉVBEN.
TÁVOZIK POSZTJÁRÓL SYLVAIN FORT, EMMANUEL MACRON KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLATÁNAK VEZETÕJE.
KÖZEL-KELETI MIGRÁNSOK TÁMADTAK A JÁRÓKELÕKRE EGY BAJOR KISVÁROSBAN. A NÉMET BELÜGYMINISZTER MENEKÜLTÜGYI SZIGORÍTÁSOKAT SÜRGET.
ÖT ÚJ, NEM ÁLLANDÓ TAGJA VAN AZ ENSZ BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK; NÉMETORSZÁG, BELGIUM, INDONÉZIA, A DÉL-AFRIKAI ÉS A DOMINIKAI KÖZTÁRSASÁG.
A NIGERI HADSEREG A BOKO HARAM TÖBB MINT 200 HARCOSÁVAL VÉGZETT AZ ELMÚLT HÉTEN.
TAJVAN ÉS KÍNA EGYESÜLÉSÉT SÜRGETTE A KÍNAI ELNÖK ÚJÉVI ÜNNEPI BESZÉDÉBEN. AZ ELNÖK SZERINT A SZIGET FÜGGETLENEDÉSE KATASZTRÓFA LENNE.
ELSÕKÉNT A VILÁGÛR KUTATÁSÁNAK TÖRTÉNETÉBEN, LESZÁLLT A HOLD TÁVOLI OLDALÁN A CSANG'O-4 KÍNAI ÛRSZONDA.
A TÖRÖK HATÓSÁGOK ÕRIZETBE VETTEK 12 SZEMÉLYT AKIK A GYANÚ SZERINT KAPCSOLATBAN ÁLLTAK AZ ISZLÁM ÁLLAMMAL.
KIVONULT MINTEGY 400 KURD FEGYVERES AZ ÉSZAK-SZÍRIAI MANBÍDZS VÁROSBÓL, AMELYET TÖRÖKORSZÁG OFFENZÍVÁVAL FENYEGET.
"NINCS MENETREND ÉS NINCS HATÁRIDÕ AZ AMERIKAI KATONÁK KIVONÁSÁRA SZÍRIÁBÓL"- JELENTETTE KI DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK A FEHÉR HÁZBAN.
ALKALMATLANSÁGGAL VÁDOLTA MEG DONALD TRUMP ELNÖKÖT MITT ROMNEY, UTAH ÁLLAM MEGVÁLASZTOTT REPUBLIKÁNUS SZENÁTORA.
DONALD TRUMP: JOBB LENNE, HA MITT ROMNEY A HATÁR BIZTONSÁGÁRA ÖSSZPONTOSÍTANÁ A FIGYELMÉT! ÍRTA AZ ELNÖK TWITTEREN.
ELÉRTE A 122-T A DECEMBERI FÜLÖP-SZIGETEKI FÖLDCSUSZAMLÁSOK ÉS ÁRVIZEK HALÁLOS ÁLDOZATAINAK SZÁMA.
TÖBB TÍZEZER EMBERT MENEKÍTENEK KI TENGERPARTI TERÜLETEKRÕL THAIFÖLDÖN EGY TRÓPUSI VIHAR MIATT.
HÁROM AUTÓ ÜTKÖZÖTT ÖSSZE A 4-ES SZÁMÚ FÕÚTON A KABAI ELÁGAZÁSNÁL, EGY EMBER MEGSÉRÜLT.
EGY EMBERT GYANÚSÍTOTTKÉNT HALLGATTAK KI A MAGYAR HATÓSÁGOK A KÉT ÉVVEL EZELÕTTI
VERONAI BUSZBALESET ÜGYÉBEN.
SEGÍTSÉGNYÚJTÁS NÉLKÜL TOVÁBBHAJTOTT EGY GÁZOLÓ MIUTÁN ELÜTÖTT EGY NÕT AZ M3-AS AUTÓPÁLYÁN, A HOLTTESTET JANUÁR 2-ÁN HAJNALBAN TALÁLTÁK MEG.
A BRFK KÖZLÉSE SZERINT ELFOGTÁK AZ M3-AS AUTÓPÁLYÁN TÖRTÉNT GÁZOLÁS GYANÚSÍTOTTJÁT.
KIADTÁK A FIGYELMEZTETÉST 13 MEGYÉRE AZ ERÕS SZÉL MIATT, A DUNÁNTÚLON ÉS A BUDAI HEGYEKBEN 80 KM/H-ÁT MEGHALADÓ SZÉLLÖKÉSEK IS LEHETNEK.
OMSZ: TÉLIESRE FORDUL AZ IDÕJÁRÁS AZ ÚJ ÉV ELSÕ HETÉBEN, LEHÛLÉSRE, HELYENKÉNT MÍNUSZ 10 CELSIUS-FOKRA IS LEHET SZÁMÍTANI, EMELLETT HAVAZÁS IS VÁRHATÓ.