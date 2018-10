Volner Jánosnak nem engedték, hogy belenézzen a pénzügyekbe

Erről is beszélt a volt jobbikos politikus Péntek 9 című műsorunkban. Volner János különösnek tartja, hogy miután rendbe tette a frakció gazdálkodását, a párt pénzügyeit egyszerűen elzárták előle.

„Kértem azt, miután az ÁSZ mindig hibát talált, szeretném rendbe tenni a párt gazdálkodását is. Vagyok annyira felkészült, hogy ott is hibátlan munkát tudtam volna végezni. Soha nem engedtek a közelébe. Ugyanez volt a helyzet a pártalapítványnál is. Ott sem engedtek a gazdálkodás közelébe” – mondta a Hír TV-ben a politikus.

Megszavazta

Volner János 2012 és 2018 között a Jobbik alelnöke és az országos választmány tagja volt, és minden évben megszavazta a párt gazdálkodásáról készült zárszámadást – mondta a Jobbik kommunikációs igazgatója Volner János azon vádjaira, hogy eltitkolták előle a párt gazdálkodásáról szóló adatokat.

Mirkóczki Ádám szerint nem távozik több országgyűlési képviselő a pártból, a politikus szerint az alapszervezeti tagok közül is főleg az inaktívak léptek át a Mi Hazánk Mozgalomba.

„Azokat vesztettük el, akik egyébként a Jobbikért például a 2018. április 8-át megelőző választás során vagy nem csináltak semmit sok esetben, vagy kifejezetten ellenünk kampányoltak. Én most a saját választókerületemből indulok ki, akkor például az utóbbiról beszélünk. Ők most a Fidesz 2.0 formáció tagjai. Nincs ezzel semmi baj, mindenki úgy és ott politizál, ahol akar. Közben ma is be tudom jelenteni, friss hír: Újfehértón és Cserkeszőlőn is alakult egy Jobbik” – mondta Mirkóczki Ádám.