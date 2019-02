Volner János: Szellemi honvédelem szükséges

A nemzeti gondolat képviselete a balliberálisokkal összeboruló Jobbiknak már nem fér bele – ezt mondta Volner János a Magyar Nemzetnek adott interjújában.

A Mi Hazánk Mozgalom politikusa szerint szellemi honvédelemre van szükség. Volner János kiemelte: Emmanuel Macron a migránsok tömeges betelepítésének egyik leglelkesebb híve. Aki a Momentum elnökségi tagjai szerint is „segít” a magyarországi liberálisoknak politikát csinálni, és saját bevallásuk szerint is havi rendszerességgel járnak ki franciaországi eligazításra. A független országgyűlési képviselő szerint kizárt, hogy a balliberális ellenzék valaha is kormányra kerüljön.